Mario Sciacqua: "Fue una muestra del gran carácter que tiene este equipo"

Con desahogo y alegría. Así vivió Mario Sciacqua el gran triunfo que consiguió Sarmiento contra Defensores de Belgrano, ayer en el Estadio Eva Perón, en la reanudación de la tercera fecha del Grupo B de la Zona Campeonato de la Primera Nacional.

Fueron 45 minutos -y algo más- de "mucha intensidad", tal como lo definió el DT del Verde, que ahora se ilusiona con dar el último paso, el próximo sábado contra Atlético Rafaela, que le permita llegar a la gran final por el ascenso.

"Hace poco que estoy acá y desde el primer día vi un grupo de jugadores con mucha humildad, más allá de lo que pasara con el juego. Hoy (por ayer) era una superfinal.

Es complejo armar un partido de tan pocos minutos (N de R.: se jugó el segundo tiempo del partido suspendido en diciembre pasado, por fallas en la iluminación) y sabíamos que iba a tener mucha entrega, porque lo que buscábamos con juego, no salía", expresó Sciacqua, en la rueda de prensa pos-partido.

Luego, el DT santafesino reveló que transcurrió un largo tiempo desde su último recuerdo de una jornada con tanta carga emocional. "Hacía rato que no vivía un día con tanta intensidad en el campo. Esto me ilusiona mucho, pero nos queda un paso muy importante",

comentó.



Y agregó finalmente: "Hoy vimos una muestra del gran carácter de este equipo, de esas que hay que tener en estas instancias decisivas".

Albertengo: "hice inferiores en Rafaela, pero voy a dejar todo por Sarmiento"

El autor del gol del triunfo de ayer ya palpita el duelo decisivo del domingo, por el pase a la final por el ascenso. "No es una situación fácil, pero cuando empieza el partido, se olvida", comentó, sobre la previa del juego contra la "Crema".- Mauro Albertengo, el autor

del gol del triunfo que permite a Sarmiento volver a soñar con el ascenso, ya empieza a poner la cabeza en lo que viene. Y lo que viene, es nada menos que el duelo decisivo del próximo sábado, contra Atlético Rafaela, por un lugar en la gran final por la vuelta a Primera.

Aún cuando está buscando recuperar su mejor forma, luego de una lesión, el sentido de la oportunidad, distintivo de los goleadores de alto nivel, le permitió convertirse en uno de los hombres destacados de la tarde en el Estadio Eva Perón.

Tras el final del encuentro, sin embargo, la pregunta por su pasado en la "Crema" y cómo podría afectarlo de cara al choque del fin de semana, fue una parada obligada en la rueda de prensa. "Mi familia está muy identificada con Rafaela, hice inferiores ahí, pero vivimos de esto y voy a dejar todo para ganar y que le vaya bien al club que me está dando trabajo", comentó.

Y agregó: "No es una situación fácil, pero cuando arranca el partido, son cosas que se olvidan".

Sobre el partido contra Defensores, expresó: "Con estos equipos, se hacen partidos trabados, se apuesta mucho a la segunda pelota.

Nos estaban complicando con eso, logramos marcar el gol y después empezaron a tirarnos pelotazos. Por suerte pudimos aguantarlo", completó Albertengo.