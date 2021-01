Defensa y Justicia visita en Chile a Coquimbo Unido

Defensa y Justicia, que paso a paso se fue ilusionando con llegar por primera vez en su historia a la final de una copa internacional, visitará esta noche a Coquimbo Unido de Chile, que está intentando salvarse del descenso en el torneo local, en el cotejo de ida por la semifinal de la Sudamericana 2020.

El partido, originalmente previsto en el estadio “Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso” de Coquimbo, cambió de sede y se jugará en el Nacional de Santiago, única ciudad en la que funciona el aeropuerto tras las restricciones decididas por el gobierno por la pandemia de Covid-19.

Iguales limitaciones habría tenido el plantel de Defensa, que ya llegó a Santiago, para ingresar a la ciudad de Coquimbo. Lo que no cambió es el horario de inicio: será a las 21.30, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela y televisado por ESPN.

El desquite se jugará el jueves 14 a la misma hora en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela y el ganador de esta llave se enfrentará con Vélez Sarsfield o Lanús en la del sábado 23 en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Se trata de una notable campaña del Defensa de Hernán Crespo que, por primera vez en la historia, llega a una semifinal de competencia de Conmebol, invicto con cuatro triunfos y dos empates.

El "Halcón" inició 2020 con la mente en la Copa Libertadores y quedó fuera al caer ante Santos de Brasil, que juega una semifinal ante Boca, perdiendo sobre la hora en Vila Belmiro 2-1, quedando tercero en el grupo también superado por Delfín de Ecuador.

Se sumó a la Sudamericana y eliminó a Sportivo Luqueño (Paraguay), Vasco da Gama y Bahía (ambos de Brasil), con Braian Romero como goleador con seis tantos.

Defensa tiene una saludable intención ofensiva, con juego asociado, una idea de juego que quizás le valió quedar fuera de la Libertadores al no manejar con "oficio" y menos ambición el cotejo ante Santos, que ganaba 1-0 hasta los minutos finales más allá de que no aprovecha y concreta todo los que crea en el área rival.

Coquimbo es un caso atípico. El equipo chileno, denominado "Los Piratas", está anteúltimo en el torneo local con 26 puntos en 25 partidos con un 35 por ciento de los puntos ganados y hoy jugaría un repechaje para seguir en primera.

También por primera vez en una semifinal internacional, Coquimbo eliminó a Aragua (Venezuela), Estudiantes de Mérida (Venezuela), Sport Huancayo (Perú) y Junior (Colombia).

El entrenador Juan José Ribera cuenta con los argentinos Matías Cano (ex arquero de Temperley, UAI Urquiza y Crucero del Norte), Federico Pereyra (Central Córdoba de Santiago del Estero y Tristán Suárez), Nicolás Berardo (Argentinos Juniors), Gaspar Iñiguez (Argentinos y Tigre) y Lautaro Palacios (Defensores de Cambaceres).

La figura es el zurdo Joe Abrigo, de 25 años, que tuvo un paso por Veracruz de México y es codiciado por un grande del país, como la Universidad de Chile.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían éstas:

Coquimbo unido: Matías Cano; Víctor González, Federico Pereyra y Raúl Osorio; Juan Carlos Espinoza, Fernando Manríquez, Diego Aravena y John Salas; Rubén Farfán, Diego Vallejos y Joe Abrigo. D.T.: Juan José Ribera

Defensa y justicia: Ezequiel Unsaín; Franco Paredes, Adonis Frías y David Martínez; Ciro Rius, Lautaro Escalante, Valentín Larralde y Emanuel Brítez; Francisco Pizzini, Braian Romero e Eugenio Isnaldo. D.T.: Hernán Crespo.