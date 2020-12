Sarmiento visita a Deportivo Riestra y quiere ganar tres puntos vitales para su gran ilusión de ascenso

Sarmiento de Junín afrontará hoy un riesgoso e importante compromiso por la quinta fecha de la zona “B” del certamen de Transición de la Primera Nacional de fútbol, cuando visite a Deportivo Riestra desde las 17.10, televisado por TyC Sports Play.

Yamil Possi es el árbitro designado para el encuentro a jugarse en el estadio “Guillermo Laza” del barrio de Agronomía, acompañado los jueces de línea Mariano Ruas y Jorge Narváez, y como cuarto árbitro se desempeñará Juan Pablo Loustau.

Tras el "cimbronazo" que significó la renuncia del DT santafecino Iván Delfino, quien se alejó luego del partido que el CAS le ganó 1 a 0 a San Martín de Tucumán (con gol de Jonathan Torres), para dirigir a Patronato de Paraná en el torneo de Primera División afista, asumió otro coach de Santa Fe, Mario Sciacqua, quien desde hace una semana trabaja con el conjunto de nuestra ciudad.

El flamante conductor, tratará de imponerle su impronta pero, por el momento, buscará no retocar nada en un elenco que viene cosechando buenos resultados y que se mantiene invicto en esta zona “B” del campeonato de Transición de la Primera Nacional de fútbol.

Las prácticas, en jornadas agobiantes por el calor imperante, fueron intensas y se cerraron ayer por la mañana con un entrenamiento liviano, consistente -básicamente- en trabajos con pelota parada y tácticos.

Luego, los convocados por el debutante Sciacqua almorzaron en las instalaciones del club y cerca de las 15 viajaron a Capital Federal, para esperar concentrados en el Hotel “725 Continental” de CABA el importante encuentro de esta tarde, ante el "Malevo" en el estadio del barrio capitalino de Villa Soldati.

Salvo variantes y/o problemas de última hora, Sciacqua va a presentar en cancha el mismo conjunto verdolaga que se impuso por la mínima diferencia a "Santo Tucumano", luego que se recuperara de golpes recibidos ante los albirrojos el arquero Manuel Vicentini y el defensor Federco Mancinelli.

Serían estos los "11" para esta tarde:

Manuel Vicentini; Martín García, Federico Mancinelli, Braian Salvareschi y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Claudio Pombo y Sergio Quiroga; Jonathan Torres y Benjamín Borasi, juvenil delantero este último que se viene consolidando entre los habituales titulares.

También viajaron el arquero Facundo Daffonchio, Joaquín Gho, Francisco Oliver, Pablo Fernández, Luciano Gondou, Maximiliano Fornari, Francisco Molina, Julián Brea y Fabio Vázquez (dos de ellos quedarán fuera del banco de suplentes, salvo el cuidapalos), en tanto que no se recuperó de la dolencia Mauro Albertengo y por eso no integró la delegación.

Guillermo szeszurak también debuta como Dt de Deportivo Riestra

Guillermo Szeszurak ha vuelto a ser el director técnico del equipo profesional del Deportivo Riestra, club en el cual ya ganó ascensos, y hoy debutará (al igual que su colega Mario Sciacqua del CAS) como entrenador del elenco "Malevo".

"El Búfalo" estaba dirigiendo a Excursionistas y llegó para reemplazar a Bruno Maffoni, recordándose que Szeszurak logró con Riestra el ascenso de la Primera "D" a la Primera "C" y de Primera "C" a la Primera "B" Metropolitana, en el año 2014.

El D.T. del equipo de Agronomía, que tiene entre a sus dirigentes a los abogados Víctor Stinfale y Matías Morla (quienes acercaron a Diego Armando Maradona a la entidad) tiene un par de dudas entre los titulares para enfrentar hoy a Sarmiento, tras la derrota de la fecha pasada ante Defensores de Belgrano, por 1 a 0.

En defensa, luchan por un puesto Tomás Villoldo o Walter Acuña y Gonzalo Bravo o Christian Soria en la delantera, de acuerdo a lo observado en los entrenamientos de la semana del conjunto.

Hasta ahora, Riestra empató dos partidos, los dos primeros de este certamen de Transición, 1 a 1 ante Villa Dálmine y luego 3 a 3 ante el líder, Atlético Rafaela, perdiendo luego 3 a 1 como local ante Gimnasia de Mendoza y como visitante de Defensores de Belgrano, 1 a 0, sumando dos puntos, cinco tantos a favor y ocho goles en contra, con escasas chances de luchar por el ascenso.

--

--> El C.A.S. recibiría a Tigre en el "Eva Perón" el domingo 3 de enero, a partir de las 17.10