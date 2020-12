El C.A.S. recibiría a Tigre en el "Eva Perón" el domingo 3 de enero, a partir de las 17.10

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la programación tentativa para la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional, en sus distintos grupos y a disputarse durante el primer fin de semana de enero de 2021.

En nuestra ciudad, Sarmiento de Junín espera la visita del poderoso elenco de Tigre, midiéndose -de acuerdo a lo que se estima-, el domingo 3 de enero desde las 17.10 en el estadio "Eva Perón".

La programación tentativa es la siguiente:

Fase Campeonato, por el primer ascenso a Primera:

Zona "A": Domingo 3 de enero, a las 17.10: Temperley-Deportivo Morón y Atlanta-Estudiantes de Río Cuarto

Lunes 4, a las 19.00: Agropecuario de Carlos Casares-Ferro Carril Oeste; y en horario a definir, Estudiantes de Buenos Aires-Platense.

Zona "B" por el primer ascenso:

Domingo 3, todos desde las 17.10 horas: Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán; SARMIENTO DE JUNÍN-Tigre; Defensores de Belgrano-Atlético de Rafaela y Gimnasia de Mendoza-Villa Dálmine.

En cuanto a la Fase Reválida, por el segundo ascenso a Primera División, esta es la programación tentativa:

Zona "A": Sábado 2, a las 21: Mitre de Santiago del Estero-Barracas Central.

Domingo 3, a las 17.10: Nueva Chicago-Guillermo Brown de Puerto Madryn.

Domingo 3, a las 18: Alvarado de Mar del Plata-Independiente Rivadavia Mendoza y San Martín de San Juan-Belgrano de Córdoba.

Zona "B" Fase Reválida:

Domingo 3, a las 17: Brown de Adrogué-Gimnasia y Esgrima de Jujuy; a las 17.10: Chacarita Juniors-All Boys y Ramón Santamarina de Tandil-Almagro (en el estadio Municipal "General San Martín").

Martes 5 desde las 19: Instituto de Córdoba-Quilmes A.C. (en el estadio "Mario Alberto Kempes").

Almirante Brown ascendió ayer a la Primera Nacional

Fiesta y más fiesta en Isidro Casanova. Gritos, saltos, alegría. Sobre todo alegría. En el “Fragata Sarmiento” se respira emoción. Es que Almirante Brown no necesitó final.

Ni siquiera esperar a la última fecha, fue un justo campeón de la Zona Campeonato y ayer, luego de pasar sin despeinarse la última batalla frente a Acassuso, festejó su regreso a la Primera Nacional.

Hubo gorritos, chifles. Adentro y afuera de la cancha, fue un carnaval. Un sueño que se hizo esperar, pero vaya que valió la pena…

El “Morrón” Benítez le dio la identidad que Almirante necesitaba. Comenzó a ser protagonista, a hacerse fuerte de local, a demostrar que era cosa seria. Se quedó con el Apertura del 2019 de punta a punta y, después de un parate que le sumó suspenso, peleó con sus mejores armas en un torneo hecho a las patadas.

Con el “Gurí” García como bandera -hizo tres goles en cuatro partidos y fue clave para manejar el balón en momentos calientes-, y un equipo que ya salía de memoria, La Fragata escribió otra página en el libro gigante de su historia.

El encuentro ante Acassuso quedará solamente en anécdota. Un duelo más dentro de un gran laburo de casi dos años, una gotita más de agua en el mar. Con los nervios lógicos de saber que había un ascenso en juego, los del Morrón no tuvieron su mejor tarde.

Con algunas imprecisiones y errores en la puntada final. Igualmente, ganaron sin ningún sobresalto. Alan Barrionuevo lo destrabó a los 18’ del PT tras un tiro de esquina lanzado por Torres y luego, a los 26’, fue el Gurí García quien selló el 2-0.

El “Quemero” descontó de penal -dudoso- en el complemento, pero San Carlos empató con Comu, Tristán Suárez cayó frente a Jota Jota y el carnaval se desató en Isidro Casanova. No es para menos, ¡Almirante es Nacional!