Gonzalo García vuelve a Rivadavia de Lincoln

El delantero Gonzalo García Borda, quien cumplió muy buenas actuaciones defendiendo los colores del Club Rivadavia de Lincoln en los campeonatos de la Liga Deportiva del Oeste de Junín, en Regionales y en otras entidades, no se incorporará finalmente a Unidos de Olmos, elenco que jugará el próximo torneo Regional Federal Amateur en el Club Unidos de Olmos.

"El rayo" García, de 23 años, futbolista de General Pinto radicado hace algunos años en Lincoln, no acordó su incorporación a la entidad de Lisado Olmos (gran La Plata) pese a que entrenó algunas semanas junto al plantel de esa institución, que se viene preparando para el Federal 2021.

En uno de los encuentro amistosos que los azulgranas dirigidos por Sergio "Chino" Goñi disputaron recientemente, ante la Asociación Iris, "Gonza" anotó uno de los goles del triunfo por 3 a 1, pero al aparecerle síntomas de Covid-19, García se aisló y regresará a Lincoln, para volver, por el momento, a su Club, Rivadavia (L).

Estaban conformes con el delantero todos los integrantes del cuerpo técnico de Unidos de Olmos, que completan los ayudantes de campo Sergio Richiutti, Carlos Guardarrama y Pedro Senta, el encargado de la preparación física Ariel Pallanza y el entrenador de arqueros Mariano Burgos.

Con su habitual velocidad, habilidad e inteligencia para moverse por todo el frente de ataque, García había conformado al cuerpo técnico que lidera el citado Goñi y el pintense iba a buscar revancha de su frustrado paso por Once Tigres de Nueve de Julio, ya que iba a jugar en esa entidad, pero la llegada de la pandemia por el coronavirus impidió que tenga participación en ese club.

Rápidamente, Gonzalo García fue llamado desde el equipo platense e iba a debutar con ese conjunto de manera oficial en el segundo fin de semana de enero, cuando se reinicie el certamen Federal "A".

La chance finalmente no se dio, García vuelve a Ridadavia de Lincoln, tras haber iniciado su recorrido futbolero en las divisiones inferiores del Club Social y Deportivo General Pinto, pasó luego por la filial que el Barcelona de España tuvo en nuestro país, y más adelante fichó para Rivadavia de Lincoln.

Hace dos años, jugó para Sportivo Sarmiento de Germania (fue campeón y figura en el torneo del 2018 que ganaron los germanienses, en la Liga Deportiva Central Vedia) y estuvo a punto de jugar en Almagro, aunque finalmente -al priorizar su carrera terciaria y no acordar su contrato-, regresó a los albirrojos de Lincoln, tras lo cual se probó en Once Tigres (no se descarta que vuelva a esa entidad) y luego en Unidos de Olmos.