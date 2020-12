Independiente y Lanús iniciarán hoy su serie de cuartos de final

Independiente visitará hoy a Lanús por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que se jugará desde las 19.15 en el estadio "La Fortaleza" de Lanús, con arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich y transmisión de los canales ESPN y Directv Sports.

El VAR estará a cargo del uruguayo Leodan González y el brasileño Flavio Souza.

La revancha será el jueves 17 en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, y el ganador enfrentará a Vélez Sarsfield o Universidad Católica de Chile.

Independiente, ganador de las ediciones 2010 y 2017 de la Sudamericana, se metió en los cuartos de final luego de dejar en el camino a Fénix, de Uruguay, con un contundente global de 5-1 (4-1 en Montevideo y 1-0 en Avellaneda).

Lanús, en tanto, eliminó a Bolívar, uno de los equipos que había bajado de la Copa Libertadores, en una serie cambiante ya que perdió 2-1 en la altura de La Paz pero luego la revirtió con el triunfo por 6-2 en el sur bonaerense y se ilusiona con repetir el título obtenido en 2013.

El "rojo" de Lucas Pusineri suma un invicto de doce partidos (ocho triunfos y cuatro empates) y también clasificó a la fase campeonato de la Copa Diego Maradona, después de terminar segundo en la zona 2, por debajo de Colón de Santa Fe.

El presente del equipo de Luis Zubeldía es más irregular ya que tras la polémica derrota del domingo en Rosario ante Newell's Old Boys (3-1) terminó último en la zona 4 y deberá jugar la Fase Complementación.

El "granate" sufrió dos bajas importante, ya que el lateral derecho titular Leonel Di Plácido volvió a sufrir una lesión en el ligamento cruzado anterior en rodilla izquierda y estará inactivo por varios meses, mientras que el delantero Nicolás Orsini quedó descartado por una distensión en el isquiotibial de la pierna izquierda.

En Independiente, están en duda dos piezas claves del equipo de Pusineri: el arquero Sebastián Sosa y el goleador y capitán, Silvio Romero, ambos por lesiones.

Milton Álvarez seguirá como titular si no se recupera el arquero uruguayo, mientras que Jonathan Menéndez y Nicolás Messiniti pelearán por acompañar a Alan Velasco en la delantera si no llega el "Chino" Romero.

Además, el defensor Alan Franco quedó afuera por una distensión en el sóleo derecho y será reemplazado por Sergio Barreto.

El último antecedente en un mano a mano entre Independiente y Lanús fue en octubre del año pasado cuando el "granate" dejó afuera al "rojo" de los cuartos de final de la Copa Argentina tras ganarle 2-0 en Rosario.

En la edición 2016 de la Copa Sudamericana, Independiente eliminó a Lanús en la segunda fase luego de dos triunfos: 2-0 como visitante, y 1-0 en Avellaneda.

Los equipos

Las posibles formaciones serían estas:

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez y Alexandro Bernabei; Tomás Belmonte, Facundo Quignón y Lucas Vera; Franco Orozco, José Sand y Lautaro Acosta. D.T.: Luis Zubeldía.

Independiente: Sebastián Sosa o Milton Álvarez; Fabricio Bustos, Sergio Barreto, Alexander Barboza y Lucas Rodríguez; Lucas González, Lucas Romero, Pablo Hernández y Federico Martínez; Silvio Romero o Jonathan Menéndez o Nicolás Messiniti y Alan Velasco. D.T.: Lucas Pusineri.