River Plate buscará hacer valer su chapa de favorito ante Nacional de Montevideo

River Plate, vigente subcampeón y candidato a llegar a las instancias finales en la actual edición de la Copa Libertadores, será local esta noche ante Nacional de Uruguay, un histórico de la competencia que fue tres veces ganador del torneo, en el partido de ida de los cuartos de final.

El encuentro se desarrollará desde las 21.10 en el estadio de Independiente, en Avellaneda, a puertas cerradas para el público a raíz de la pandemia de coronavirus.

El colombiano Andrés Rojas será el árbitro, asistido por sus compatriotas Alexander Guzmán y John León, y televisación de ESPN.

En River la preocupación no pasa por el partido sino por el caso positivo de coronavirus de Enzo Pérez, una de las piezas más destacadas del equipo, y de la situación que viven algunos de sus compañeros que estuvieron cerca del ex Godoy Cruz y Estudiantes de La Plata en los últimos días.

El partido revancha entre "Millonarios" y "Bolsos" se jugará el jueves 17 de diciembre en el Parque Central, el estadio de Nacional en Montevideo, desde las 21.30.

El ganador de la llave jugará una de las semifinales ante el vencedor de la serie entre Libertad, de Paraguay, y Palmeiras, de Brasil, que igualaron 1-1 en el primer cruce jugado en Asunción y la semana próxima definirán en San Pablo.

Antes del inicio del encuentro será recordado Alejandro Sabella, el exentrenador del seleccionado argentino que falleció anteayer y que jugó entre 1974-1978 un total de 118 cotejos en River Plate, donde convirtió 11 tantos y ganó tres títulos locales.

Una de cal y una de arena

El River que dirige Marcelo Gallardo jugó dos finales consecutivas, la más recordada es la disputada en Madrid en 2018, cuando venció a Boca, y luego la de 2019, en la que cayó ante Flamengo de Brasil por 2-1 en un cotejo que ganaba hasta los 90 minutos por 1 a 0.

River asfixia, no deja pensar, busca siempre y cuenta con variantes para herir al rival, con mediocampistas con talento y llegada, marcadores de punta como elemento de desequilibrio, aunque con la carencia de la falta de concreción y un esquema mecanizado y enriquecido con nuevos valores.

Este River versión 2020, que estuvo seis meses sin jugar a causa de la pandemia y ganó el Grupo D y eliminó al Athletico Paranaense de Brasil, totaliza ocho cotejos, con cinco triunfos, dos empates y un revés.

Quizá la actualidad de River no sea la mejor a nivel individual ya que algunas de sus figuras no están en el pico de su rendimiento, pero el esquema, la idea y el funcionamiento siguen indemnes y con eso le basta para ser candidato a elevar la Copa Libertadores al cielo el 30 de enero próximo en el Maracaná de Río de Janeiro.

Ante Nacional no contará con un jugador fundamental como Enzo Pérez, que se va a sentir sin dudas y podría ser reemplazado por Leonardo Ponzio o Bruno Zuculini.

Para Gallardo será un partido especial porque el 14 de agosto de 2011 debutó como entrenador en el banco de Nacional en un 3-3 con River Plate y con ese club fue campeón uruguayo 2011-2012.

Gallardo, que se retiró vistiendo los colores de Nacional, dirigió el equipo 39 encuentros, con 23 triunfos, 7 empates y 9 derrotas, 74 goles a favor y 41 en contra, con una efectividad del 65 por ciento.

Nacional de Montevideo, el tricampeón de América y tricampeón mundial, es el último equipo uruguayo que ganó la Libertadores en 1988, cuando venció al Newell's Old Boys de José Yudica con Gerardo Martino, Gabriel Batistuta y Juan Manuel Llop como principales figuras.

Nacional obtuvo del Grupo “F” (segundo fue Racing por diferencia de goles) y viene de eliminar a Independiente del Valle de Ecuador.

En total, el equipo montevideano jugó ocho partidos, con cinco triunfos, dos empates y un revés. En ese marco, venció a Racing 1-0 en el Cilindro y cayó de local 1-2.

El equipo que dirige Jorge Giordano, luego de que en gran parte de la Copa el DT fuera Gustavo Munúa, perdió la final del torneo Apertura en un desempate ante Rentistas con la base de un plantel joven en donde sobresale el goleador argentino Gonzalo Bergessio (ex Platense, Instituto, Racing, San Lorenzo y Vélez), quien sumó 60 goles en 117 juegos.

Otra figura de Nacional es el arquero Sergio Rochet (27 años con experiencia en Turquía y Países Bajos), de gran tarea ante Independiente del Valle en el Parque Central.

También se destacan los zagueros Mathías Laborda (21) y Renzo Orihuela (19), y en el medio Felipe Carballo (24, con experiencia en Sevilla de España), Emiliano Martínez (21), Gabriel Neves (23) y Alfonso Trezza (21).

Nacional es un equipo duro, áspero, que no va a dar por perdida ninguna pelota y que llega con la rebeldía de aquel que asoma como "punto" y quiere ser "banca", ya que para el mundo futbolístico las chances de los uruguayos son mínimas.

En el historial jugaron cuatro veces en Copa Libertadores, ambas en fase de grupos en 2006 y 2009, con dos triunfos de River, un empate y una victoria de Nacional.

Los protagonistas

Las probables formaciones serían estas:

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Robert Rojas, Javier Pinola, Paulo Díaz y Fabrizio Angileri; Leonardo Ponzio o Bruno Zuculini, Ignacio Fernández y Nicolás De la Cruz; Matías Suárez y Rafael Santos Borré. D.T.: Marcelo Gallardo.

Nacional: Sergio Rochet, Armando Méndez, Mathías Laborda, Renzo Orihuela y Agustín Oliveros o Ayrton Cougo; Felipe Carballo, Emiliano Martínez, Gabriel Neves y Joaquín Trasante; Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio. D.T.: Jorge Giordano.