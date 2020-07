Ricardo Ferro: "Queremos manifestar nuestras problemáticas, que son muchas y no son escuchadas"

Técnicos Unidos Argentinos (TUA), entidad que nuclea a entrenadores de fútbol de nuestro país, desembarcó en la zona y en Junín, el referente de esta agrupación es Ricardo Ferro. La entidad, es una nueva opción para los DT, que se intenta diferenciar de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA),gremio que encabeza desde hace muchos años Victorio Nicolás Cocco, y del grupo que tiene como referente a Ricardo Caruso Lombardi y que también quiere competir en los comicios a realizarse cuando estén dadas las condiciones para ello.

Ricardo Ferro nació en Arribeños el 27 de diciembre de 1959, está casado, tiene tres hijas y en su niñez comenzó a practicar fútbol, siguiendo la pasión heredada de su padre. A los 16 años debutó en la Primera división del club Huracán de su localidad natal, pasando además por Belgrano de General Arenales, por las divisiones formativas de Vélez Sarsfield, y luego lo hizo en Racing de Teodelina, B.A.P. y Villa Belgrano de nuestra ciudad.

Entrevistado por Democracia, Ferro expresó: "En el año 2003, por las razones socioeconómicas imperantes en nuestro país, me radiqué en España junto a mi familia y allí me desempeñé como entrenador de cuarta categoría. Viví en el Sur de España, disfrutando de mi trabajo y de las típicas comidas mediterráneas. Los españoles son muy nacionalistas, lo cual no está mal, para ellos siempre son los mejores, respetan las leyes y a las autoridades, cuidan mucho sus cosas, por ejemplo, los monumentos, parques, plazas, lugares históricos. Viven allí muchos extranjeros, llegados desde distintos países de Europa y a los argentinos nos reconocen fácilmente, por el fútbol, el asado y el mate. No entienden mucho el porqué, siendo el nuestro un país tan rico y teniendo todo nos radicamos en otro país. Resulta difícil explicarles que quienes tienen que dirigirnos se han equivocado, por muchas generaciones y la sociedad argentina es quien lo padece".

Ampliando conceptos, Ricardo reconoció: "Nunca fui a vivir a España para quedarme definitivamente, repito que lo hice por cuestiones socioeconómicas y porque nuestro país es repetitivo en cuanto a errores a nivel político de quienes les ha tocado conducir a la Argentina durante muchas décadas. Regresé porque pertenezco a este país y para dejar de ser inmigrante. Soy jubilado del Instituto de Previsión Social (IPS) desde hace algunos años y en la actualidad trabajo como coordinador general de fútbol en el club Villa Belgrano de Junín".

Llegada a Técnicos Unidos Argentinos

Sobre su relación con Técnicos Argentinos Unidos, Ferro comentó que: "Nació esta posibilidad a través de una amistad con Jorge "Palito" Brandoni, el principal referente de TUA. Cuando regresé a la Argentina, sentí que me faltaban hacer cosas en el fútbol y me acoplé a ellos. Hace tres años que se está trabajando a nivel nacional, regional y local, con charlas informativas, congresos y capacitaciones virtuales, que ya son más de cien con distintos capacitadores y ramas que tienen que ver con el fútbol. Se intenta que todos apoyen a este proyecto muy federal, donde todos nos involucremos, que tengamos participación, queremos manifestar nuestras problemáticas, que son muchas y no son escuchadas. Hemos convocado a muchos colegas con amplia trayectoria y también a los jóvenes directores técnicos que quieren hacer muchas cosas nuevas para esta digna profesión".

En cuanto a las principales propuestas de TUA, el entrenador destacó: "Las propuestas son muchas y mencionaré algunas. Queremos crear una bolsa de trabajo real, refrendando acuerdos con las distintas ligas; lograr que respeten desde las distintas Ligas la titularización de los directores técnicos; incorporar una obra social para todos los técnicos de fútbol de nuestro país, ya sean locales o nacionales; generar descuentos para los afiliados a nuestro gremio en farmacias, ópticas, relación con los profesionales mediante convenios; insertar al gremio en el ministerio de Educación; tratar de que se incorpore el fútbol como parte del diseño curricular en las escuelas; obtener beneficios en turismo; reformar el estatuto en períodos más cortos de mandato, porque la `perpetuidad´ en los cargos no es buena y así lo indica la historia. Creemos firmemente que nuestro proyecto nacional debe continuarse, se ganen o no las elecciones de los técnicos. Estamos esperando la resolución de la Justicia para la fecha de las elecciones, que deben hacerse sí o sí, estando actualmente intervenido nuestro gremio".

Luego señaló: "con A.T.F.A. Buenos Aires es muy difícil dialogar, las puertas están cerradas, y a nivel local, yo sigo abonando mi cuota mensual como entrenador. Aquí, Oscar Tuso es nuestro secretario gremial y director de la Escuela de Técnicos `Osvaldo Zubeldía" de Junín y él (Tuso) fue el primero en saber acerca de los pasos que yo iba a dar personalmente". el entrevistado expresó que: "Vamos a presentar lista a nivel local, la número 10 con Jorge Brandoni como secretario general, supongo que ATFA también, con Salvador `Tano´ Pasini, más Caruso Lombardi y Omar Labruna por el otro grupo a nivel nacional. No sé quiénes irán al frente a nivel local en las otras listas que se presenten".

Luego de referirse a que sus técnicos preferidos "son varios, principalmente aquellos que proponen el buen trato de balón y que trabajan mucho dentro del campo de juego, dejando mensajes, enseñanzas y aprendizajes a sus jugadores, que es lo que nos queda cuando se deja de dirigir,ya que la copas se oxidan, pero los valores transmitidos quedan para siempre.Me gustan como entrenadores Marcelo Gallardo y Eduardo Coudet en nuestro país y Pep Guardiola a nivel internacional".

Ricardo Ferro cerró la charla agradeciendo por la entrevista realizada y también "a todo el mundo del fútbol, que me permitió conocer a grandes jugadores y buena gente, como entrenador y en mi pequeña y humilde historia como jugador", completó.

TUA Lincoln

Siguiendo con TUA, como anticipó Democracia, Técnicos Unidos Argentinos inauguró hace pocas semanas su filial en Lincoln, con el objetivo de generar presencia y brindar distintos servicios a los entrenadores de fútbol diplomados de la ciudad y la región.

Fruto de esta gestión, los técnicos podrán gozar de diferentes beneficios tales como capacitaciones presenciales y virtuales de índole nacional, descuentos y turismo, entre otras cosas. La Seccional tendrá como objetivo principal conseguir que en los clubes trabajen técnicos recibidos, para una mejor formación humana y futbolística de los jugadores.

El destacado exfutbolista y DT nacional Hugo Déboli es el referente de los técnicos de la ciudad en la mesa de trabajo nacional, quien invitó a todos los entrenadores de la zona a sumarse a las distintas mesas de debate de la Seccional para mejorar y dignificar la profesión, destacándose que junto con el citado ya trabajan varios entrenadores de Lincoln y poblaciones vecinas, como General Pinto, Coronel Granada, Ameghino, Germania, Arenaza, Roberts, Pasteur, El Triunfo, Las Toscas, etc.