San Martín de Tucumán insiste con el ascenso directo

Los abogados que representan a San Martín de Tucumán, que reclama el ascenso directo de la Primera Nacional a la futura Liga Profesional, aseguraron que "hay un mérito deportivo que no está siendo tenido en cuenta".

Los defensores del equipo 'ciruja', líder de la zona B de la competencia al momento de la interrupción por el coronavirus, argumentaron que "la AFA dispuso el fin de los torneos y San Martín debe ascender por reglamentos de FIFA y Conmebol".

"Si la temporada se terminó, los ascensos deben determinarse por mérito deportivo para los que al momento de la suspensión estaban logrando en cada zona el ascenso, como señalan los artículos de FIFA y de Conmebol", aseguró el abogado Daniel Crespo en un programa radial .

En reuniones por videoconferencias, los directivos de clubes evalúan concluir el torneo jugando "las nueve fechas que restan", a partir del 1 de octubre. En tanto, los descensos en las diversas categorías fueron suprimidos, aunque los ascensos se "resolverán en cancha", según dijo AFA

El abogado Crespo, contratado por la entidad tucumana, señaló que "el pedido que estamos haciendo no es común, pero tampoco es común la situación por la que atravesamos con la pandemia que obligó a dar por finalizada la temporada".

El profesional universitario adelantó que "el reclamo de San Martín es válido y de ser rechazado el recurso planteado ante AFA, recurriremos a los tribunales deportivos del TAS".

En tanto, Adrián Gil Domínguez, otro abogado que atenderá el reclamo del elenco tucumano, explicó que "San Martín está reclamando por el principio de igualdad. No puede haber un criterio para definir que no hay descensos y otro para diferir y jugar los ascensos de un mismo torneo".

Gil Domínguez subrayó que "nosotros nos presentamos como 'amicus curiae' del Tribunal y asesoramos con antecedentes sobre esta cuestión. Pero creemos que se está violando el principio de igualdad y buena competencia consagrado en el derecho deportivo".

Al momento de suspenderse el torneo de la Primera Nacional, a causa de la pandemia de coronavirus, San Martín de Tucumán era el puntero de la zona B, con 44 unidades.

Según el reglamento de la categoría, los dos equipos que resultaran primeros de cada zona disputarán una final para definir el ascenso directo de divisional. El segundo ascenso se resolverá a través de un Reducido entre los equipos ubicados del segundo al cuarto lugar de cada zona y el perdedor de la final del ascenso directo se sumará a la instancia de semifinales del minicertamen.