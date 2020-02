Gabriel Deck: "Teníamos que llegar bien concentrados y lo hemos hecho"

Gabriel Deck fue uno de los que atendió a la prensa en la zona mixta del “Martín Carpena”.

El rival

"Sabíamos que Valencia es un rival duro, que está jugando bien y que lo ha hecho bien, pero siempre digo que nosotros tenemos que estar enfocados en lo nuestro, en descansar ahora y preparar el próximo partido".

El partido de Llull

"Ha estado bien en el final, pero también en el resto del partido. Nosotros siempre lo vemos igual: que no meta canastas no quiere decir que no haga un buen juego".

El nivel del equipo

"Creo que estamos bien, hemos hecho un buen trabajo y sabíamos que teníamos que llegar bien concentrados a la Copa para poder ganar, porque todos los equipos juegan al 100%, y lo hemos hecho.

Segundas partes, poco buenas

Tras el triunfo de Valencia Basket, la jornada se cerró con un triunfo blanco cimentado en una gran segunda parte y buenas actuaciones de Campazzo y Deck. La primera parte se jugó al ritmo bajo que marcó Bilbao, pero no pudo mantener el ritmo ofensivo madrilista después del descanso.

Minutos de tanteo. Los blancos arrancaron el partido con Campazzo, Carroll, Deck Randolph y Tavares, mientras los Men In Black eligieron de salida a Rouselle, Martínez, Bouteille, Sulejmanovic y Balvin. El partido comenzaba muy abierto con Bilbao Basket marcando el ritmo y Balvin buscando sin éxito castigar a Tavares en la pintura. Randolph fue el de los primeros cuartos sumando siete puntos en un respiro y la respuesta bilbaína venía de Rouselle con otro siete para un marcador de 11-12 mediado el parcial. Campazzo y Deck se apuntaron al intercambio de canastas con un triple del base y tres dobles en la pintura del alero. Ninguno de los dos entrenadores terminaba de verlo claro entre minutos y sustituciones y Tavares podía anotar ya sin Balvin para encontrar la réplica en Kulboka y cerrar el primer cuarto en 23-21 para los blancos.

El no ritmo del Bilbao. Los de Alex Mumbrú no dejaban que el Real Madrid pudiera correr y tampoco lo ponían fácil en el juego estático también con las segundas unidades en pista. Lammers tomaba protagonismo y el Madrid respondía desde el juego exterior para mantener la paridad y la alternancia en el marcador con el 32-33 para los vascos. Aparecía Llull con cinco seguidos y Sulejmanovic mostraba su juego de pies para sumar cuatro en la pintura para no dejar que ningún equipo se distanciase.

Bilbao había conseguido bajar el ritmo del partido y los minutos seguían descontando sin que el Madrid se terminase de encontrar cómodo. El regreso de Campazzo refrescó las ideas ofensivas del conjunto capitalino y fue un triple suyo fue contestado por otro de Bouteille para cerrar la primera parte con 50-47 para los blancos. Los mejores de la primera parte fueron Gabriel Deck y Jonathan Rouselle con 10 puntos cada uno.

Despertar blanco. El juego a tirones se mantuvo tras el descanso y fue Carroll el que apareció para destrabajarlo con cinco puntos consecutivos. La respuesta no se hizo esperar y Bilbao devolvía el parcial con los puntos de Kubolka y Bouteille. Los de Mumbrú bajaron el ritmo y el acierto por un momento y los blancos entraron en racha para colocar un parcial de 14-0 para ponerse 71-55 con la mejor versión de Campazzo en el partido. El tiempo muerto despertó tímidamente a Bilbao, que bajó la diferencia y cerró el tercer cuarto 73-63.

El cierre de Llull. Los de Pablo Laso empezaron a jugar ataques largos y a contemporizar el partido sabiéndose por arriba, aunque la aparición de Llull no era suficiente para romper el partido y Bilbao se mantenía a una distancia como para seguir con opciones. Sin embargo, el menorquín quería su protagonismo y volvió a marcar distancia con dos triples hasta el 87-74. Si algo caracteriza a Bilbao Basket es que no se rinde y lo demostró con un parcial de 2-8 de la mano de Bouteille para mantener la distancia pero sin completar la remontada. 93-83 fue el marcador final.

Los anotadores. Sergio Llull terminó como el máximo anotador blanco con 19 puntos, 2 asistencias y 4/9 en triples, seguido de los 16 puntos y 4 rebotes de Gabi Deck, los 13 puntos, 6 rebotes y 9 asistencias de Facundo Campazzo y los 12 puntos y 14 rebotes de Walter Tavares. Por los bilbainos, Jonathan Rousselle sumó 16 puntos y 5 asistencias y Ondrej Balvin terminó con 12 puntos y 12 rebotes.

El análisis de los argentinos. El tercer cuarto de Facundo Campazzo fue clave para el despegue del equipo blanco cuando se vio superado en el arranque por Rouselle, mientras que Gabriel Deck volvió a ser el asesino silencioso que terminaba con 16 puntos sin que apenas se le vea. La nota negativa la puso Laprovitolla, que no vio acción aunque el torneo copero es largo y exigente y tendrá sus minutos en los próximos días.