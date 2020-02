Sarmiento estrena localía ante Instituto

Sarmiento jugará hoy el primer partido del año como local, cuando desde las 19.30 reciba en el Estadio "Eva Perón" a Instituto de Córdoba en el partido correspondiente a la fecha 17 del Campeonato de la Primera Nacional que será arbitrado por Yael Falcón Pérez.

El conjunto de Iván Delfino presentará una sola variante en relación a los once que empataron 1 a 1 en la fecha pasada ante Santamarina de Tandil. El marcador central Wilfredo Olivera, ya recuperado de un desgarro, reemplazará al suspendido Braian Salvareschi.

En definitiva, el probable once inicial será con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Olivera, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.

Además de esos once, la lista de jugadores convocados se completa con el arquero Facundo Daffonchio; el defensor Lautaro Geminiani; los volantes Fabio Vázquez, Francisco Molina y Ariel Cólzera; y los delanteros Facundo Castelli y Diego Chaves.

Por el lado de la visita, Instituto presentaría dos cambios en su formación titular, obligados por suspensiones. Los dirigidos por César Zabala sufrieron en su estadio una dura derrota ante Villa Dálmine (1-2) el pasado fin de semana, partido en el que Ignacio Antonio y Emiliano Endrizzi alcanzaron cada uno la quinta amonestación.

Los reemplazantes de Antonio y Endrizzi serán Cristian Carrizo y Malcom Braida, respectivamente, mientras que se mantendrá como titular el centrodelantero Francisco Apaolaza. Es decir que la "Gloria", formaría con Germán Salort; Franco Flores, Facundo Agüero, Facundo Erpen y Carrizo; Juan Ignacio Sills, Facundo Silva y Damián Arce; Braida Mateo Bajamich y Apaolaza.

El historial

Según el historiador Carlos Aira, la historia entre Sarmiento y la Gloria comenzó en 1981, año en el cual ambos clubes llegaron a la Primera División. El primer partido fue el 29 de marzo de 1981. Cayó el Verde 2-4. Ambos goles verdes los marcó Ricardo Gareca.

El 14 de febrero de 1982 fue la primera victoria. Por el campeonato Nacional ganó Sarmiento 3 a 2, con un memorable gol de chilena de Aldo Ramón González. Luego de una década, en la temporada 1993/94 se volvieron a ver en el Nacional B. Y el último partido en Junín fue el 4 de febrero de 2019. Empate 1 a 1, gol de Leonardo Villalba cuando terminaba el partido.

En total, Sarmiento e Instituto jugaron 16 partidos. 5 triunfos verdes, 7 de la Gloria y 4 empates. 22 goles a favor y 26 en contra. Aldo Ramón González, Ricardo Gareca y Pablo Magnín son los máximos goleadores con 2 tantos. En Junín se jugaron 9 partidos ante Instituto: victoria de 3, derrotas: 4 y empates en 2 ocasiones.