Se resolvió el conflicto con Quiroga y el volante estará presente ante Santamarina

El conflicto desatado por la renovación del contrato del volante Sergio Quiroga tuvo ayer un final feliz.

Luego que la comisión directiva decidiera apartar al jugador de los entrenamientos del jueves y viernes, el propio presidente del Club Sarmiento, Fernando Chiófalo, se hizo presente en la práctica de ayer a la tarde para comunicar que el problema estaba solucionado y que el jugador había quedado a disposición del técnico Iván Delfino para el partido de mañana.

De esta manera, Delfino podrá contar con un futbolista clave en su esquema para visitar a Santamarina de Tandil en el partido correspondiente a la fecha 16 del Campeonato de la Primera Nacional que marcará el debut de Sarmiento en la temporada 2020. El encuentro será arbitrado por Julio Barraza.

En relación al once titular que mañana visitará a Santamarina, habrá que ver si Delfino decide incluir a Quiroga entre los titulares o si saldrá a la cancha con el equipo que ensayó fútbol en los últimos entrenamientos.

En definitiva, con esa única duda, el Verde formaría con Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Braian Salvareschi, Lucas Landa y Facundo Castet; Gabriel Graciani, Federico Vismara, Fermín Antonini o Quiroga y Benjamín Borasi; Fernando Núñez y Pablo Magnín.

Cabe recordar que el defensor Wilfredo Olivera no estará presente por lesión (se recupera de un desgarro) ni tampoco el volante Claudio Pombo (desgarro). El plantel profesional se entrenará nuevamente hoy por la mañana y en horas del mediodía, tras el almuerzo, la delegación partirá rumbo a Tandil.

En esta reanudación oficial, Sarmiento arranca con 30 puntos y como escolta de San Martin de Tucumán que tiene 34, en las posiciones de la Zona 2.

All Boys y Chacarita repartieron puntos y siguen comprometidos

All Boys y Chacarita empataron ayer la tarde 1 a 1 en Floresta, en partido de la 16ta fecha de la zona 2 del torneo de la Primera Nacional, y el reparto de puntos les impidió una buena cosecha en la pelea por evitar los puestos de descenso. Alan Espeche abrió la cuenta para el "albo" al minuto de juego y lo empató Lucas Cano a los 43m de la etapa inicial.

Los de Floresta siguen últimos en la tabla de la zona 2, con 13 unidades, y los de San Martín tienen ahora 17. Lejos de la punta y de los puestos para el Reducido, los dos siguen metidos de lleno en la pelea para evitar la caída a la categoría inferior.

All Boys, en este "partido de seis puntos", golpeó de entrada: Espeche aprovechó un despeje fallido de Torres y puso el 1 a 0 al minuto de juego. Los de "Pepe" Romero controlaron la pelota y tuvieron chances de aumentar, pero en una maniobra rápida, y cuando no había hecho méritos, Chacarita alcanzó el empate: Ibáñez se fue por la izquierda y, tras un flojo rechazo de Melillán, Cano marcó el 1-1.

El segundo tiempo fue decididamente malo. Entre uno que no pudo, All Boys; y otro que se conformó, Chacarita; casi no hubo situaciones de riesgo y el empate terminó siendo merecido.

En la próxima jornada, la 17ma, All Boys visitará a Brown de Adrogué y Chacarita recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy.