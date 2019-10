River va con todo ante Colón

River Plate jugará hoy con su mejor formación ante Colón de Santa Fe por la fecha 11ra. de la Superliga, con el objetivo de seguir expectante y celebrar con su gente un nuevo éxito ante Boca, en el plano internacional.

El partido se desarrollará en el estadio Monumental desde las 21.20, será controlado por Nicolás Lamolina y transmitido por TNT Sports.

El último campeón de la Copa Libertadores vive un momento histórico que refrendó el martes pasado con la clasificación a una nueva final, la segunda consecutiva por primera vez para el club, ante su clásico rival, Boca, al cual derrotó el año pasado en Madrid, para la obtención de su cuarto título.

La clasificación a la final y la eliminación de Boca en la mismísima Bombonera se reconoce como un gran envión anímico para un plantel que bajo el mando de Marcelo Gallardo no admite el relajo.

Una prueba de ello se basa en la actualidad de un River defensor del título del máximo certamen continental, preparado para otra semifinal de Copa Argentina ante Estudiantes de Buenos Aires y con chances en la Superliga, a tres unidades del líder, Boca.

El mejor equipo

Gallardo dispondrá de la mejor formación posible. La misma que repitió en la serie exitosa ante Boca, con relevos de categoría como Ignacio Scocco, Lucas Pratto y Juan Fernando Quintero.

River buscará imponer su fútbol dinámico, de ataque, que no supo o no pudo emplear el martes pasado en La Bombonera en la derrota por 1 a 0.

Los hinchas asistirán al Monumental para festejar otra gesta ante el rival de toda la vida, pero más allá de la celebración, River necesita los puntos ante Colón para mantenerse en lo más alto del campeonato y pulir su campaña como local luego de dos triunfos, un empate y dos derrotas.

El torneo local es hasta el momento uno de los pocos objetivos que Gallardo no pudo concretar en su ciclo exitoso, plagado de conquistas internacionales.

El Colón de Lavallén

River tendrá enfrente a Colón de Santa Fe, finalista de la Copa Sudamericana que dirimirá con Independiente del Valle de Ecuador el próximo 9 de noviembre en Paraguay.

El equipo dirigido por Pablo Lavallén, surgido de las divisiones juveniles de River, también observa de reojo su posición en la tabla de los promedios con una campaña irregular en la Superliga.

En su visita al Monumental no contará con una de sus figuras, el delantero Luis "Pulga" Rodríguez, con una molestia en el tobillo derecho. Su reemplazante sería el ex Temperley Gabriel Esparza.

El historial marca 71 partidos con 35 victorias para River, 15 para Colón y 21 empates. Los santafesinos acumulan cuatro encuentros sin derrotas con dos éxitos y dos igualdades.

La última vez que River se retiró ganador ante Colón fue con un 3 a 1 en la fecha 18 del Campeonato de Primera División 2015.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Milton Casco; Enzo Pérez; Exequiel Palacios, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Colón: Leonardo Burián; Álex Vigo, Guillermo Ortiz, Emanuel Olivera y Gonzalo Escobar; Fernando Zuqui, Federico Lértora, Rodrigo Aliendro y Marcelo Estigarribia; Wilson Morelo y Gabriel Esparza. DT: Pablo Lavallén.