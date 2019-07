El Seleccionado viaja a San Pablo para jugar allí por el tercer puesto

El seleccionado argentino de fútbol entrenó ayer en Belo Horizonte y posteriormente viajó hacia San Pablo, donde concentrará a la espera del partido del próximo sábado por el tercer puesto de la Copa América, luego de haber perdido anoche ante Brasil en semifinales.

En ese contexto, el técnico Lionel Scaloni dispuso que harán tareas regenerativas los que estuvieron anteanoche en la derrota ante Brasil (2-0) en el estadio Mineirao, y los demás se exigirán para no perder la condición física, ya que aún queda un partido para terminar el certamen.

Argentina jugará el sábado desde las 16 en San Pablo por el tercer puesto de la Copa América, en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Ya en San Pablo, la primera práctica en tierra paulista será hoy, aunque Scaloni no confirmó aún si será antes del mediodía o bien por la tarde, lo más probable.

Para el partido por el tercer puesto, Scaloni no podrá utilizar al mediocampista Marcos Acuña y al delantero Lautaro Martínez, ambos suspendidos por haber acumulado dos tarjetas amarillas.



/LEÉ MÁS Fuertes críticas de Messi



A Lionel Scaloni aún no le preocupa su continuidad

Lionel Scaloni, director técnico del seleccionado argentino de fútbol, no dio pistas concretas respecto de si seguirá o no en el cargo y tras la derrota 0-2 ante Brasil, el técnico felicitó a “este grupo de jugadores que siente la camiseta como nadie”, mencionó que “un entrenador de turno” deberá tenerlos en cuenta para convocarlos en el futuro y sostuvo que “lo menos importante es mi continuidad”.

Scaloni defendió lo realizado por sus jugadores más allá del resultado y dijo que “Dejamos una imagen para el futuro de esta selección, de estos jugadores, de un camino muy bueno”.

Por eso, el ex futbolista de Newell's y Estudiantes de La Plata resaltó que “ningún jugador debe bajarse de la Selección. En todo caso lo bajará el entrenador que no lo convoca”, apuntó.

Y enseguida Scaloni aclaró: “El entrenador de turno decidirá si los va a seguir convocando o no”. En ningún momento, el santafesino habló en primera persona del singular.

Otra frase reformuló esa idea de que el oriundo de Pujato no tiene como prioridad seguir al frente del equipo: “Lo que menos me preocupa es mi continuidad”, dijo.

El director técnico también tuvo tiempo para referirse al polémico arbitraje del ecuatoriano Roddy Zambrano. “No me gustó el árbitro”, expresó.

“(Nicolás) Tagliafico tenía amarilla desde el principio y el juez de línea (Christian Lescano, el primer asistente) le advertía permanentemente”, contó.

“En la jugada del segundo gol (marcado por Roberto Firmino) se siente un silbato. (Juan) Foyth se para y la maniobra sigue. Es una jugada para invalidar”, remarcó.

“En las jugadas chiquitas, (el árbitro) siempre favoreció al otro lado. No estuvo a la altura de un partido de este calibre”, agregó.

Por último, Scaloni se refirió a Lionel Messi, quien jugó su mejor partido en la Copa, y lo elogió en forma encendida: “Messi es nuestra bandera. Brasil tapó línea de pases con él para que no le llegase la pelota”, describió.

“Es emocionante verlo jugar (a Messi) y lo que ayuda al equipo. En el fútbol seguramente tendrá revancha”, finalizó el entrenador nacional.