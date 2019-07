AFA elevó una protesta a la Conmebol, por "irregularidades" en el partido semifinal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó ayer una nota de protesta a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) sobre las "irregularidades" que perjudicaron al seleccionado albiceleste en el partido de semifinales de Copa América, que perdió 2 a 0 anteanoche, ante Brasil.

Con la firma de su presidente Claudio Tapia, la AFA envió una nota al titular de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, en la que expresa:

"Lamentablemente, lo sucedido en el partido de ayer entre nuestra selección y la de Brasil merece una profunda reflexión que pone en duda que se hayan observado los principios de ética, lealtad y transparencia que usted recurrentemente invoca".

Sigue manifestando que "Dicha reflexión encuentra sustento en todas las irregularidades advertidas antes y durante el mencionado partido, donde ha quedado evidenciado que la Selección Nacional fue claramente perjudicada por el cuerpo arbitral encabezado por el árbitro Roddy Zambrano durante todo el desarrollo del partido, y en particular por la no utilización del VAR en dos jugadas concretas que hubiesen, sin dudas, revertido el resultado final".

Y agrega: "El hecho de que la designación de la terna arbitral para este trascendente partido fuera cuestionada por la AFA, fundamentalmente por los antecedentes negativos de Zambrano, amplía el manto de duda que generó su actuación arbitral el día de ayer (por el martes)".

También se señala que "De otra manera no puede explicarse que, pese a la existencia del VAR, existan esta clase de polémicas y sospechas en los partidos organizados por Conmebol, y ello se debe a que existe una utilización arbitraria de esta herramienta tecnológica que es impropia para el objetivo que tiene".

En otro párrafo, la AFA pide la expulsión del presidente de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, el brasileño Wilson Seneme, en caso de que la explicación exigida "no sea satisfactoria".

Según el ente rector del fútbol argentino tal circunstancia "tiene un responsable, y es Wilson Seneme, y los árbitros que integraron el cuerpo arbitral en el partido, y dicha responsabilidad no puede ser pasada por alto y propiciaré desde el importante lugar que me toca ocupar que la misma tengan consecuencias concretas".

La misiva está acompañada de un informe técnico elaborado por el ex juez Federico Beligoy, director nacional de arbitraje de la AFA, donde acredita "los graves y groseros errores arbitrales que han influido para que la Selección Argentina quedase eliminada de la Copa América “Brasil 2019".

Chilavert cuestionó a Tapia

El ex arquero paraguayo José Luis Félix Chilavert cuestionó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, por no haber defendido al seleccionado argentino luego de la eliminación ante Brasil en semifinales de Copa América con polémicas incluidas sin utilización del VAR.

"Claudio Tapia, ¿qué pasó contigo que no defendiste a la Argentina de la 'Corrupbol' (en referencia a la Conmebol). El final de todos está cerca", escribió Chilavert en su cuenta oficial de Twitter.

"El VAR estaba cerrado en todo Brasil para la Argentina. La 'Corrupbol' sigue facturando y el 2020 la 'Corrupbol' no paga impuestos en Colombia ni en Argentina por la Copa América. Pan y Circo. Los presidentes de las Asociaciones son cómplices de la corrupción", añadió el ídolo de Vélez, enemistado con las autoridades de Conmebol, especialmente con el presidente, su compatriota Alejandro Domínguez.