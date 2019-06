Tras el ascenso de Alvarado, un alto dirigente de la AFA puso a disposición su renuncia

Uno de los titulares del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal de la AFA, Antonio Raed, puso a disposición su renuncia hoy por un supuesto "amaño" en la revancha de la final del Federal A entre Alvarado de Mar del Plata y San Jorge de Tucumán.

"El arbitraje de Alvarado-San Jorge fue lamentable. Renuncio por un cúmulo de situaciones, pero sobre todo por los arbitrajes en estas categorías del fútbol argentino. Se vienen reiterando hechos que me causan fatiga moral", manifestó Raed en diálogo con LV12 Online.

"El arbitraje fue amañado. En todo momento generó un estado de nerviosismo a uno de los equipos. Que todo sea tan digitado puede generar ese tipo de reacción. Uno se da cuenta cuando es de buena o de mala fe", señaló el abogado tucumano de 62 años.

La AFA, además de decidir sobre el caso de Raed, deberá ratificar o no el ascenso del equipo de Mar del Plata a la segunda división tras su victoria en la revancha por 1 a 0 en el estadio Jose María Minella, y sí impondrá una sanción a los de Tucumán por su sentada en el inicio del segundo tiempo en clara señal de protesta por los fallos del árbitro Adrián Franklin quien expulsó a dos jugadores de San Jorge y amonestó otros seis.

Raed, hasta tanto la AFA no acepte su dimisión, continuará en funciones.