Berizzo: “Demostramos de lo que somos capaces”, dijo el entrenador de Paraguay

El argentino Eduardo Beri-zzo, responsable de la conducción del seleccionado de Paraguay, expresó que su equipo demostró la capacidad que tiene para afrontar este tipo de encuentros como el que sostuvo con la Argentina (1-1), por la segunda fecha del grupo B de la Copa América Brasil 2019.

“Demostramos lo que somos capaces. Más allá del resultado, la actuación me gustó”, expresó el ex DT del Celta y Athletic Bilbao, en rueda de prensa.

“Somos un equipo en construcción. Parte de esto es el cimiento que terminará construyendo un equipo sólido”, completó el DT del representativo “guaraní”, en la parte baja del estadio Mineirao de Belo Horizonte. “Las mejores ocasiones las generamos nosotros y prácticamente no tuvimos situaciones de gol en contra”, se jactó el entrenador de 49 años. “La presencia de tres mediocampistas nos dio funcionamiento y nos permitió ocupar mejor los espacios”, describió Berizzo.



“Creo que por la calidad del rival, este partido nos otorga confianza y autoestima. Resultó nuestro mejor partido”, remarcó el técnico del combinado “albirrojo”, que deberá seguir con atención la molestia que afecta al enganche Miguel Almirón (ex Lanús), quien salió “con una sobrecarga en el aductor”.

Paraguay, que reúne dos puntos producto de sendos empates con Qatar (2-2) y Argentina (1-1), cerrará la etapa clasificatoria en el compromiso que sostendrá con Colombia (6), ya clasificada a cuartos de final, este domingo, desde las 16, en el Arena Fonte Nova de Salvador, de Bahía.