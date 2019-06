Uruguay empató con Japón 2 a 2 y quedó a un paso de los cuartos de final

El seleccionado de fútbol de Uruguay, candidato al título, quedó a un paso de la clasificación a los cuartos de final de la Copa América Brasil 2019, al empatar anoche 2 a 2 con Japón en un verdadero “partidazo” de la segunda fecha del Grupo C desarrollado en el estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

El primer tiempo fue abierto y entretenido, porque Japón buscó recomponer su imagen del debut (0-4 ante Chile) y propuso un juego de ida y vuelta que Uruguay, cómodo en la idea del contraataque, aceptó rápidamente.

Hasta que, a los 25 minutos, Japón sacó ventaja: Miyoshi recibió un pelotazo solo por la franja derecha de su ataque, se escapó de la marca de Laxalt (ya había sufrido una lesión que obligó luego a su reemplazo) y, al entrar al área, sacó un remate potente y alto ante el que Muslera no pudo reaccionar.

Uruguay respondió rápido, aunque con ayuda del VAR: el árbitro Andrés Rojas constató por la TV una “plancha” de Ueda a Cavani dentro del área, sancionó el tiro penal y Suárez, infalible, estableció el merecido 1 a 1 en el marcador.

En el complemento, Japón, que se hizo fuerte en la velocidad de sus transiciones, volvió a facturar a los 14m, otra vez por intermedio de Miyoshi, luego de un despeje corto de Muslera.



Uruguay volvió a reaccionar con madurez, valentía y paciencia. Y en seis minutos alcanzó el nuevo empate con un cabezazo de Giménez tras córner de Lodeiro.

Desde allí y hasta el final, a pesar de que la intensidad fue decayendo. Pero el resultado no se alteró.

En la tercera y última jornada del grupo, el lunes próximo a partir de las 20, Uruguay se medirá con Chile en el legendario Maracaná de Río de Janeiro y Japón hará lo propio con Ecuador en el estadio Mineirao de Belo Horizonte.