Por la lluvia, se suspendieron los partidos River Plate-Sarmiento y Ambos Mundos-Rivadavia (L)

Debido a la lluvia que se precipitó ayer de madrugada en nuestra ciudad y la región, se suspendieron los dos encuentros de primera división que iban a jugarse por la undécima fecha del campeonato “Apertura” 2019 de fútbol, que organiza la Liga Deportiva del Oeste, certamen denominado "Andrés ´Pato´ Pastorino”, que tiene en juego la Copa “Clínica IMEC”.

En uno de los encuentros que se iba a adelantar en la jornada de la víspera, se iban a enfrentar el puntero del certamen, River Plate, y Sarmiento, quien es uno de los escoltas, en el estadio de “la Loba”.

El otro cotejo se iba a librar en el campo de deportes que en Villa Triángulo posee el Club Ambos Mundos, quien iba a recibir allí al otro escolta de los aurinegros, Rivadavia de Lincoln.

La dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste evalúa si estos cotejos se pasan para mañana lunes, feriado nacional, junto al resto de la fecha (tres encuentros se realizarían mañana aquí y uno en Agustín Roca) o se trasladan para el martes a la noche, posibilidad latente especialmente para Ambos Mundos-Rivadavia de Lincoln.

También se suspendieron los partidos de una nueva fecha del torneo oficial de fútbol Seniors, de divisiones formativas y del certamen femenino (inferiores) de la LDO.

La programación

El programa de encuentros de primera división liguista será el siguiente, destacándose que hoy no se jugarán partidos por la celebración del “Día del Padre”:

Mañana lunes, todos a las 5.30: Jorge Newbery vs. Rivadavia de Junín; Origone FC vs. Mariano Moreno; Independiente vs. B.A.P. y Defensa Argentina vs. Villa Belgrano (en cancha de Mariano Moreno). Libre quedará el equipo de Deportivo Baigorrita.

En cuanto a River Plate vs. Sarmiento; y Ambos Mundos vs. Rivadavia de Lincoln, jugarán mañana o el martes 18.