Sarmiento no pudo. No jugó un buen partido, perdió con Arsenal y desperdició la chance de lograr el ascenso directo a la Superliga.

Si bien el encuentro terminó siendo parejo, el conjunto de Sarandí arrancó más enchufado, fue más que el Verde en el arranque del encuentro y con el gol de penal marcado por Leandro Garate le alcanzó para quedarse con la final y festejar el regreso a la primera división del fútbol argentino.

Cabe recordar que ambos equipos habían llegado a la definición por los 46 puntos en 24 partidos pero en el partido decisivo, el equipo del Viaducto aprovechó un penal infantil para abrir el marcador y luego bancó los ataques de Sarmiento, que por lo hecho en el segundo tiempo quizás mereció un poco más.

En el trámite de las acciones, el equipo de Iván Delfino arrancó el partido como dormido. En esos primeros minutos, Sarmiento mostró una pobre producción. Hubo muchas imprecisiones, pocas asociaciones y bajísimos rendimientos en jugadores claves para la creación de juego. Al Verde el partido le costó horrores. Y Arsenal supo capitalizar al máximo ese mal arranque del conjunto de nuestra ciudad.

El conjunto del "Huevo" Rondina manejó el balón con más criterio, distribuyó por las bandas, se asoció bien y de esa forma comenzó a acercarse cada vez con mayor peligro al arco defendido por Manuel Vicentini.

El buen juego y la paciencia de Arsenal iban a tener su premio. Al minuto 18, increíblemente Lucas Landa barrió a Garate dentro del área antes de que el "9" de Arsenal, de espaldas al arco, recibiera el balón. El árbitro Pitana no dudó un segundo en cobrar penal.

Desde los doce pasos, el propio Garate se hizo cargo de la ejecución y con un remate fuerte y alto venció a Vicentini para poner el 1 a 0 a favor de Arsenal. El resultado parecía justo.

Con la diferencia a su favor, el equipo de Rondina siguió jugando mejor que el Verde. En Sarmiento el desconcierto era total. El conjunto de nuestra ciudad no podía hacer pie. Pero Delfino tuvo una buena reacción y desde el banco despertó al equipo. En el minuto 35 hizo un cambio clave. Metió al "Checho" Quiroga y sacó a Villalba. La variante equilibró el juego pero el primer capítulo terminaría con el 1 a 0 a favor de Arsenal.

En el complemento, el Verde mejoró pero no le alcanzó

En la segunda parte, Sarmiento tuvo más la pelota. Se afianzó mucho más en el terreno y de a poco fue metiendo en su arco a Arsenal. El trámite del encuentro comenzaba a revertirse.

Farré y Leys se acoplaron mejor en la zona media; y Quiroga siguió mostrando el camino. Si bien es cierto que Miracco y Orsini estuvieron bien marcados, el Verde se las arregló como pudo para crear peligro.

El equipo de nuestra ciudad hizo méritos para igualar el encuentro pero también es cierto que se topó con la figura del experimentado arquero Maximiliano Gagliardo, quien le tapó un mano a mano a Miracco a los 28 minutos.

La supremacía del conjunto de Delfino se consolidó aún más con el ingreso de Garrido y Sarmiento fue definitivamente por el empate cuando el DT metió a Sebastian Penco y sacó a Castet.

Justamente, la jugada de la final fue la que protagonizó Penco a los 38 minutos con un zurdazo adentro del área chica que se fue por arriba del travesaño, cuando el arquero Gagliardo ya estaba vencido. Increíble pero real: Sarmiento se perdió el empate.

Y no hubo tiempo para más. Arsenal, con un equipo humilde, de bajo presupuesto y armado a las apuradas por Julio Ricardo Grondona, presidente e hijo de Julio Humberto, fundador del club, logró el ascenso a la máxima categoría luego de un año en la B Nacional.

La tristeza en los jugadores del Verde llegó hasta las lágrimas. Es que la derrota duele y mucho. Pero no todo está perdido porque ahora Sarmiento tendrá una nueva chance de ascenso en el Reducido.

Ahora el equipo dirigido por Delfino enfrentará a Brown de Adrogué en los cuartos de final del Torneo Reducido con ventaja deportiva en caso de igualdad en los dos partidos. El DT de Sarmiento tendrá que trabajar muchísimo para levantar el ánimo de sus jugadores. Eso será clave para revertir la historia y para borrar esta desazón.