Iván Delfino: “De golpe se nos cayó todo”

El director técnico de Sarmiento de Junín puso la cara, la otra mejilla, y tras la dolorosa derrota 1 a 0 de ayer, frente a Arsenal de Sarandí, habló a la salida de los camarines del estadio “Florencio Sola” de Banfield.

Con amargura indisimulable, el entrenador santafecino del Verde reconoció inicialmente: “Teníamos mucha fe y de golpe se nos cayó todo. Debemos tratar de pasarlo rápidamente y tratar de llegar al ascenso por la otra puerta. Peleamos el campeonato desde el principio y se nos escapó y queda la bronca de no haber podido coronarlo en el torneo”.

Seguidamente el coach del C.A.S. expresó que de ahora en más, deben tener “perseverancia, paciencia, fuerza interior y amor propio, para pasar el duelo rápido, y saber que el sábado o el domingo debemos enfrentar a un rival más que complicado (será Brown de Adrogué, iniciando el octogonal). Si no estamos bien en lo anímico, nos pueden meter un golpe de nocaut”, reconoció.

Sobre el partido, Delfino destacó que “No se habla de merecimientos, el partido terminó 1 a 0 para ellos y los análisis quedan de lado. Hoy (por ayer) no pudimos, pero creo que lo perdimos en la fase regular, no supimos cerrarlo en las últimas fechas. Los nervios jugaron de los dos lados y aunque creo que hicimos un mejor partido que el rival, el haber quedado un gol abajo nos obligó a ir a buscar el empate, pero fuimos ineficaces y no tuvimos puntería para convertir, más un poco de falta de suerte”.

Tras reconocer que “No le puedo reprochar nada a mis jugadores, porque ellos nos trajeron hasta acá. La peleamos mucho tiempo y quedamos muy cerca”, Iván Delfino completó conceptos señalando:

“El octogonal es otro tipo de torneo, así que a apoyarnos en nuestras familias, a trabajar en la semana y ver quién va a estar en condiciones de afrontar el próximo partido, física y anímicamente”, cerró el director técnico del equipo superior de Sarmiento de Junín, que por segunda vez consecutiva se queda en las puertas del título y del regreso a la Superliga, al menos por ahora.

"Es un sueño hecho realidad", confesó el DT Sergio Rondina

Sergio Rondina, el entrenador de Arsenal, confesó que lograr el ascenso a la Superliga "es un sueño hecho realidad" ya que en el inicio de la temporada no se imaginaban siendo campeones.

"Jamás imaginamos algo así. Lo fuimos soñando de a poco, queríamos armar un buen equipo pero no era lo que pretendíamos", dijo el "Huevo" Rondina en medio de los festejos, luego de vencer a Sarmiento por 1-0 en la final por el primer ascenso, disputada en el estadio de Banfield.

"Esto es hermoso, tengo las mejores sensaciones. Es un sueño hecho realidad", manifestó Rondina, quien dirigía al equipo aquel 1 de abril del año pasado, cuando se concretó el descenso a la segunda categoría.

"Estos pibes son unas fieras, yo confiaba mucho en este equipo pero realmente no era lo que pretendíamos al principio de la temporada", insistió el "Huevo", el hombre de la casa que eligieron los Grondona para devolver al club a la máxima categoría.

"No sé si fue Julio (Humberto Grondona) desde el cielo pero alguien la sacó", señaló Rondina en referencia a la jugada que falló Sebastián Penco que pudo haber sido el empate de Sarmiento a poco del final.

"Este es un equipo que respetó la profesión y las finales son así, la suerte cayó de nuestro lado", concluyó el DT.

Arsenal recibió la copa y las medallas del campeón en una ceremonia que encabezó el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y que tuvo como invitada a la anfitriona de la final, la presidente de Banfield, Lucía Barbuto.