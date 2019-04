Sarmiento quiere asegurarse el primer puesto en Mataderos

Hoy puede ser un día clave para Sarmiento. El equipo de Iván Delfino, que suma 43 unidades y que es puntero de la Primera B Nacional junto con Arsenal, visita al escolta Nueva Chicago (39) en busca de un triunfo que le permita seguir soñando con el campeonato y el ascenso a la Superliga.

El partido se jugará desde las 15.35 en el estadio República de Mataderos, será controlado por Ariel Penel y completará la 24ta. y penúltima fecha junto con Atlético de Rafaela-Deportivo Morón, que se enfrentarán desde las 21.05 con arbitraje de Yael Falcón Pérez, también televisados por TyC Sports.

De ganar hoy, Sarmiento dará un enorme paso hacia la Primera División del fútbol argentino porque le alcanzaría apenas un punto en la última jornada ante Brown de Puerto Madryn en el "Eva Perón" para alcanzar el objetivo.

Para Chicago se trata de la última oportunidad de pelear por el primer ascenso. El equipo de Walter Perazzo no tiene otra opción que ganar, algo que no consigue hace cinco fechas (cuatro empates y una derrota). El "Torito" viene de caer ante Quilmes como visitante por 3 a 2 en tanto que Sarmiento no pudo como local frente a Ferro (2-2) en su último partido.

El conjunto de nuestra ciudad, alineará con Manuel Vicentini; Martín García, Ariel Kippes, Lucas Landa y Facundo Castet; Leonardo Villalba, Franco Leys, Guillermo Farré y Nicolás Castro; Nicolás Miracco y Nicolás Orsini.

Además de esos once, la delegación se completa con el arquero Facundo Daffonchio; el defensor Juan Antonini; los volantes Juan Caviglia, Matías Garrido, Gabriel Sanabria, Benjamín Borasi y Sergio Quiroga; y el delantero Sebastián Penco.

Ayer, el plantel se entrenó en el Estadio "Eva Perón" y luego del almuerzo la delegación partió rumbo a Capital Federal con una grata sorpresa. Una multitud de simpatizantes del Verde se congregó en inmediaciones del estadio para realizar un banderazo en apoyo a los jugadores y al cuerpo técnico.

De esa manera, al grito de "Vamos a volver, vamos a volver", el equipo de Delfino partió desde Junín con gran gesto de sus hinchas.

Olimpo descendió al Federal A

Olimpo de Bahía Blanca, que el sábado había perdido en su estadio ante Independiente Rivadavia de Mendoza 3 a 2, descendió ayer a la tarde al torneo Federal A, tras el empate 3 a 3 que se produjo en Mendoza entre Gimnasia y Esgrima y Ramón Santamarina de Tandil, único equipo al que podía alcanzar en el promedio, en la Primera B Nacional.

También ayer se dieron los siguientes resultados: Platense 2 - 1 Instituto; Agropecuario 1 - 0 Def. de Belgrano; Villa Dálmine 4 - 4 Gimnasia (J); Brown (PM) 2 - 1 Quilmes; y Central Cba (SdE) 1 - 1 Mitre (SdE).