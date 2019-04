San Lorenzo recibe a Huracán en un clásico “grande” pero en una instancia “chica”

San Lorenzo y Huracán juegan hoy en el estadio del “Ciclón”, un significativo clásico que por caprichos de una tabla de posiciones corresponderá a la fase inicial de la Copa de la Superliga, en vez de una instancia más avanzada tomando en cuenta la importancia y la rica historia de los protagonistas.

El compromiso se jugarán con populares agotadas en el estadio Pedro Bidegain, ubicado en el bajo Flores porteño, hoy, desde las 17.45, con el arbitraje de Fernando Espinoza y televisación por parte de Fox Sports Premium. La revancha será el viernes 19 de abril en la cancha de Huracán, ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios.

San Lorenzo y Huracán, tendrán un mano a mano en una eliminatoria de una copa a nivel nacional después de 26 años cuando le tocó al “Ciclón” eliminar a su adversario barrial en la primera fase de la Copa Centenario.

Esta vez fue por un antojo de la tabla de posiciones de la reciente Superliga que determino este cruce al ser Huracán el décimo, con 35 puntos, y San Lorenzo el 23ro. con 23 unidades, tomando en cuanta para los emparejamientos la ubicación de los equipos entre el séptimo y 26to. lugar.

Las posiciones ocupadas por uno y otro son elocuentes y confirman lo lejos que estuvieron de los primeros puestos, con la salvedad de que Huracán, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, estuvo entre los primeros en las fechas jugadas en 2018, en zona de Copa Libertadores y mirando de soslayo la punta.

San Lorenzo tuvo una Superliga pareja, Lo del “azulgrana” fue de mal nivel de comienzo a fin, con la dirección táctica de Claudio Biaggio o Jorge Almirón y como producto de un plantel lejos de la jerarquía que el club merita.

La coyuntura encuentra a los dos jugando la Copa Libertadores y en ese campo los caminos se bifurcan.

Para San Lorenzo el camino en el torneo continental es un alivio ante muchas frustraciones al sumar 10 puntos en cuatro partidos, ganándole al campeón brasileño Palmeiras y necesitando apenas un punto de los próximos seis para clasificar.

Huracán vive la Libertadores como un tormento. Apenas un punto sobre 12, una dolorosa goleada de 4 a 0 en la visita a Cruzeiro de Brasil y la chance aún de clasificar gracias a la mediocridad de adversarios como Emelec de Ecuador y Deportivo Lara de Venezuela.

El ciclo iniciado por Antonio Mohamed en este 2019 no puede ser más deficitario. Tras haber dirigido en 13 encuentros al equipo en Superliga y Libertadores, ganó dos veces, empató tres y perdió ocho, con una 23 por ciento de eficacia y una clasificación para la Copa Sudamericana 2020 gracias al descenso de Tigre.

Ahora es el turno de la Copa de la Superliga y una eliminatoria que va a dejar huella para el perdedor por lo doloroso que resultará quedar al margen de un certamen en primera fase y ante el adversario de siempre, siendo Mohamed el que sería más perjudicado ya que a Almirón le queda la Libertadores.

En San Lorenzo el equipo será el mismo que venció a Melgar de Perú por la Libertadores con Gonzalo Rodríguez en la zaga por Marcos Senesi, quien no se recuperó de una distensión en la pierna izquierda, y Nicolás Blandi quien está en buenas condiciones tras una dolencia muscular.

En Huracán Mohamed no podrá contar con los lesionados Federico Mancinelli, Israel Damonte e Iván Rossi y jugarían por ellos Saúl Salcedo, Patricio Toranzo, y el colombiano Andrés Roa, poniendo en la zona media a Juan Sills por Carlos Auzqui.

Auzqui jugará más adelantado, y en la ofensiva ingresará Andrés Chávez por Lucas Barrios para acompañar a Lucas Gamba, como variantes tácticas.

En el historial en copas nacionales jugaron 10 veces con cuatro triunfos de San Lorenzo, tres de Huracán y tres empates.

La última vez que jugaron fue por la Copa Centenario 1993, el “Ciclón” ganó 2 a 0 en Parque de los Patricios con goles de Rubén Bernuncio y fue empate en cancha de River sin goles.

El ganador del clásico barrial jugará en los octavos de final ante Independiente o Argentinos Juniors.

Probables formaciones

San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez y Damián Pérez; Román Martínez, Raúl Loaiza y Gonzalo Castellani; Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. DT: Jorge Almirón.

Huracán: Antony Silva; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Omar Alderete y Carlos Araujo; Patricio Toranzo, Juan Sills y Andrés Roa; Carlos Auzqui; Lucas Gamba y Andrés Chávez. DT: Antonio Mohamed.