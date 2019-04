Moreno empató con Newbery y Ambos Mundos cosechó un triunfo

Ayer comenzó a disputarse la tercera fecha del Campeonato "Apertura" de fútbol 2019 que organiza la Liga Deportiva del Oeste, que en esta edición lleva el nombre de "Andrés ´Pato´ Pastorino" y que tiene en juego la Copa "Clínica Imec".

En inicio del tercer capítulo, Mariano Moreno empató 2 a 2 frente a Jorge Newbery en un encuentro entretenido y con resultado abierto hasta el final. Agustín Sospicio y Franco Piegari anotaron para el "Aviador"; mientras que Pacri y Traverso lo hicieron para el local.

En el otro encuentro, Ambos Mundos se hizo fuerte en su cancha y superó al último campeón, Rivadavia de Junín, por 2 a 1 con dos goles de Mauricio Bertamoni para el Tricolor y Emanuel Martínez para los Albicelestes.

La tercera fecha continuará hoy con tres encuentros. Desde las 16, se medirán Villa Belgrano vs. River Plate de Junín; Defensa Argentina vs. Origone Fútbol Club; y BAP vs. Sarmiento.

El lunes la tercera fecha se cierra en Lincoln con el partido que jugarán Rivadavia ante Deportivo Baigorrita, desde las 21.30.