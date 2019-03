Delfino: “Estuvimos muy imprecisos y por eso perdimos”

Tras la decisión de jugar con casi todos jugadores habitualmente no titulares y perder el partido en el que había un premio de 670.000 pesos (más el dinero que podría venir si Sarmiento seguía avanzando en la Copa Argentina), el técnico Iván Delfino dio la cara en los vestuarios.

Tras el duro revés de ayer ante All Boys, el coach del CAS comenzó expresando:

“Después del tiro libre, en el cual nos ´dormimos´ con la pelota parada, ese gol cambió la historia del partido. Futbolísticamente no fue un buen partido, en el que ellos (All Boys) tuvieron más suerte en la oportunidades que se le presentaron y ganaron bien”.

Consultado sobre las variantes que realizó en el equipo con el resultado en contra, el entrenador sarmientista expresó:

“Quería tener un poquito más de juego por afuera y por eso hice algunos cambios posicionales. Pero por más que cambiara, no era el día. Hicimos además muchos cambios para adelante, pero no logramos claridad en los pases. Estuvimos muy imprecisos y por eso perdimos. Ellos se encontraron con un gol por un error nuestro, de pelota parada, y no supimos resolverlo después.



Los jugadores se quejaron porque el árbitro dijo que les daba la distancia, sacaron igual rápidamente y el juez dejó seguir la jugada, que terminó en el primer tanto de All Boys”.

Más adelante, el responsable táctico de los “Verdes” reconoció:

“Tampoco fuimos una locura en los primeros treinta minutos. Habíamos asociado un poco el juego con el ´Chino´ Sanabria, quien encontró las posiciones en el medio. Pero no fue un partido bueno el que hicimos. Y si no tenés un poco de suerte en las posibilidades que se te presentan, te quedás con las manos vacías”.

En el final de sus conceptos, el entrenador sarmientista manifestó:

“Todos queríamos ganar este partido. El club tiene un prestigio y queremos respaldarlo. A veces las cosas no se dan y uno se siente herido.

Mañana (por hoy) vamos a estar todos juntos nuevamente y comenzando a pensar en el próximo partido. Vi bien el debut de algunos de los chicos”, completó.

Juan Antonini: “Fue una lástima que no pudimos cumplir con el objetivo”

El defensor Juan Antonini, quien debutó en el “Verde” y jugó ayer en la Primera de Sarmiento junto a su hermano y capitán, Fermín Antonini, comentó en los vestuarios, tras el duro revés sufrido por el CAS ante All Boys:

“Fue una lástima que no pudimos cumplir con el objetivo. Venía trabajando para mi debut y se me dio. Quería aportar lo mío, pero es una pena que no nos quedamos con los tres puntos”.



Tras señalar que “Me tocó jugar con mi hermano, este fue el primer partido oficial. Los dos disfrutamos lo máximo posible”, el villeguense analizó:

“Habíamos hecho un poco más en el inicio, pero sufrimos un gol que no lo esperábamos. Habíamos tenido un tiro libre cerca del palo del ´Chino´ Sanabria y después el tiro libre al lado del palo (de Garrido). En la jugada del primer gol de ellos, los chicos se ponen delante de la pelota para que no jueguen rápido y el árbitro les dice que él daba la orden. Cuando dieron un paso atrás, jugaron rápido y nos agarraron desprevenidos”.

Finalmente, Antonini –segundo zaguero central del conjunto de nuestra ciudad ayer en Sarandí-, completó con estos conceptos:

“Venimos entrenando hace mucho en la defensa con Ariel (Kippes), es un placer jugar al lado de él, con ´Guille´ (Sotelo) también. Y con Martín (García) vengo jugando desde la cuarta, nos conocemos demasiado”, cerró.