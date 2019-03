Sarmiento pagó muy caro sus errores y All Boys lo venció y lo eliminó del torneo

Sarmiento de Junín, equipo que en decisión ,si se quiere, polémica de su entrenador presentó jugadores que habitualmente no son titulares, perdió ayer en su debut (y despedida) de la Copa Argentina de fútbol 2019, quedando eliminado una vez más en primera ronda.

All Boys, de irregular campaña en el certamen de una división menor, la Primera “B” Metropolitana, le ganó ayer al “Verde” por 2 a 0, en el estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal de Sarandí, con lo cual los Albos de Floresta se llevaron un cheque de 640.000 pesos y la clasificación a 16avos. de final de este certamen federal que, además, otorga al campeón una plaza en la Copa Libertadores de América 2020.

El delantero Milton Céliz anotó los dos goles del conjunto capitalino, uno en cada etapa, siendo el “verdugo” del C.A.S., elenco que ahora deberá enfocarse de lleno en defender el liderazgo en la Primera “B” Nacional afista.



En la parte inicial, pese a alistar un equipo íntegramente suplente, debido a que la cabeza está puesta en esa definición de la principal categoría de ascenso, Sarmiento resultó más claro en el manejo de la pelota, aunque sin mucha profundidad.

A los seis minutos, el lateral derecho de Sarmiento, Martín García, trepó por su banda, lanzó centro al corazón de las 18 yardas y allí Benjamín Borasi le dio mal al balón, con el muslo derecho y desde el borde del área chica, saliendo el esférico junto al palo izquierdo de la valla que ayer defendió con acierto el portero Joaquín Puchettá.

Cinco minutos más tarde, otra vez inquietó el CAS desde la derecha, con un centro del citado Borasi que no llegó a cabecear entrando por el segundo palo Sebastián “Motoneta” Penco.





La primera aproximación de All Boys fue a los 18´, con una carga por izquierda de Alan Espeche, que terminó en mal centro atrás. Enseguida salió la réplica veloz de Sarmiento, Matías Garrido tomó el balón pasando media cancha y enfiló derecho por la calle central hacia el área de los Albos, pero su disparo fue “mordido” desde unos 20 metros, y el útil se fue junto al poste izquierdo de la valla rival.

Diez minutos más tarde, un remate de tiro libre desde unos 25 metros que despachó el “Chino” Gabriel Sanabria y encontró el ángulo superior izquierdo de la ciudadela de Puchetta y tras dar en el travesaño volvió al campo de juego y restó Sebastián Martínez.

Un minuto más tarde, comenzó a aparecer en escena la figura del partido, el centrodelantero Milton Céliz, aunque cabeceó apenas afuera un centro que despachó desde la derecha Héctor Romero.



Hasta que en el minuto 33´ tuvo su revancha Céliz, aprovechando que los volantes y la defensa de Sarmiento se quedaron “dormidos” tras una infracción que pitó el árbitro Pablo Echavarría a un costado del círculo central, a 45 metros de la valla defendida por el debutante como titular, Facundo Daffonchio.

Alan Espeche salió rápido por derecha, mandó centro rasante al corazón del área y anticipándose a los zagueros verdolagas, Milton Céliz marcó el primero de su cosecha personal y cambió el rumbo del partido, ya que Sarmiento sintió el impacto, que llegó cuando mejor jugaba el equipo de Iván Delfino.

All Boys, con un mix entre titulares y suplentes, se ordenó bien atrás y buscó seguir saliendo de contra con la dinámica de Lucas Vera y la voluntad y guapeza de Céliz, quien aguantó cada una de las pelotas que le llegó a las cercanías del área rival.

A los 47´, en la última de la etapa de ida, un tiro libre desde la izquierda que despachó al primer palo de la meta rival Matías Garrido, se fue a 20 centímetros del vertical, cuando Puchetta no tenía chances, ya que estaba en el medio de la valla.

El complemento

El segundo tiempo se mostró con las mismas características que la etapa inicial, con un Sarmiento con poca enjundia, como resignado a su suerte pese a los cambios que intentó su entrenador, buscando más potencia en ataque.

Aunque fue en busca de revertir el resultado parcial, el equipo juninense bajó la guardia con el segundo tanto, que anotó a los 22 minutos Milton Céliz, quien despachó un violento remate de derecha tras otro centro desde la izquierda de la zaga rival, para poner la pelota arriba, al ángulo superior izquierdo del marco del indefenso Daffonchio.

Los minutos fueron pasando y aunque a los 32´ Sarmiento tuvo una buena chance tras gran acción personal de Borasi por derecha (doble gambeta), casi no creó situaciones de peligro y su suerte en la Copa Argentina 2019 quedó sellada, quedando eliminado y sin plata en el bolsillo, ya que el “jugoso” premio de 670.000 pesos viajó hacia Floresta.

Así, All Boys maquilló su discreto presente en el torneo de Primera “B” Metropolitana con un triunfo en la Copa Argentina, certamen del que fue semifinalista en la edición 2013.

No le sobró mucho al "Albo" o mejor dicho fue por demás utilitario y sacó renta máxima de dos de los pocos disparos al arco que tuvo.



Milton Céliz se transformó en la bandera de un equipo que metió y corrió en todos lados para cortar una racha de seis partidos sin victorias en la “B” Metropolitana.

Sarmiento apostó a su lucha en la B Nacional, puso un equipo por demás alternativo, no pudo avanzar de fase y le dio una vez más la espalda a la Copa Argentina, porque su objetivo es ascender a la Superliga, eso está claro.

Ahora, en los 16avos. de final de esta competencia, los de Floresta se medirán con el ganador del cruce entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Nueva Chicago, el principal competidor del CAS por el ascenso directo a Primera División.

El match que definirá el futuro rival de los Albos que dirige la dupla Pablo Solchaga-Gustavo Bartelt, se disputará el venidero miércoles 3 de abril a partir de las 17.10, en el estadio “Brigadier Estanislao López” de Colón de Santa Fe.