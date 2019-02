Defensa y Justicia visita a Gimnasia (LP), para seguir caomo líder

Defensa y Justicia buscará hoy la cima en soledad al visitar a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en uno de los encuentros correspondientes a la 19na. fecha de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF).

El partido se jugará en el estadio del Bosque de la capital bonaerense, desde las 19.20, con transmisión de Fox Sports Premium y arbitraje de Darío Herrera.

Defensa y Justicia, único invicto de la competencia (12 victorias y seis empates), suma 42 unidades al igual que Racing Club (el lunes vs. Godoy Cruz como local).

Por su parte, Gimnasia, apremiado por los promedios, se posiciona 21ro. en la clasificación y tiene 18 puntos.

El conjunto de Florencio Varela, que es dirigido por Sebastián Becaccece, lleva cuatro éxitos en fila, y los últimos tres (1-0 vs. San Lorenzo y 2-1 vs. San Martín de a Tucumán y Argentinos Juniors) se consumaron en el cierre de los partidos.

A pesar de ello, Defensa y Justicia logró revertir diversos trámites a lo largo del campeonato desde su intención y vocación ofensiva, la presión constante en la salida de los rivales y la efectividad en la faz ofensiva (Matías Rojas es el goleador con siete tantos).

Además, el “Halcón” es el equipo que menos veces recibió anotaciones, con 11, una abajo de Racing y Boca Juniors.

Para este encuentro, el entrenador repetirá el mismo once que superó el pasado lunes a Argentinos, con un esquema 4-3-3 aceitado, llegada por afuera con sus volantes y laterales y sin un nueve de referencia.

El panorama es completamente distinto en Gimnasia, que apenas cosechó un éxito en sus últimas ocho presentaciones (seis derrotas y una igualdad), por lo que su entrenador, Pedro Troglio reconoció en las últimas semanas que puede “dar un paso al costado” en caso de no cambiar la realidad de su equipo.

Para ello, el ex DT de Independiente probará con cuatro variantes, según se vio en la última práctica donde fueron ratificados los ingresos de de Patricio Monti, Facundo Oreja, Horacio Tijanovich y Jan Hurtado por Franco Mussis, Matías Gómez, Brian Mansilla y Lorenzo Faravelli.

En cuanto a las variantes, ante la baja de Faravelli, que llegó a las cinco amonestaciones, Troglio dispuso una variante táctica con el paraguayo Víctor Ayala, quien hará dupla con el juvenil volante de contención Patricio Monti e ingresará por Franco Mussis, este último de bajo rendimiento.

En defensa regresará al equipo el experimentado Facundo Oreja, quien ocupara el sector derecho de la defensa, que deja el paraguayo Ayala al pasar al medio.

Independiente va a San Juan

Independiente, otra vez metido en la carrera por clasificar a la próxima Libertadores, visitará esta noche a San Martín de San Juan, que da pelea por la permanencia, en partido de la 19na fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.

El encuentro se desarrollará en el estadio Hilario Sánchez, del equipo sanjuanino, a partir de las 21.30 y contará con arbitraje de Fernando Echenique.

El triunfo reciente sobre Unión en Avellaneda reverdeció las ilusiones de Independiente de llegar a la próxima Libertadores. Traía cinco partidos sin sumar de a tres (derrotas ante Lanús y Boca y tres empates seguidos) y empezaban a caer algunos cuestionamientos sobre el DT, Ariel Holan.

Pero la victoria, lo dicho, calmó las aguas y lo relanzó. Suma 28 unidades (en zona de Sudamericana) y se ubica a cuatro de Atlético Tucumán y Boca, los que ocupan hoy los últimos dos lugares para la Libertadores. Los líderes, Racing y Defensa y Justicia, están en 42 y ese sueño, el del título, parece lejano.

La pelea de San Martín de San Juan es diferente: en la tabla de promedios está apenas por encima de los cuatro equipos que perderán la categoría (Patronato de Paraná, Tigre, Belgrano de Córdoba y San Martín de Tucumán). Y la irregularidad no le permite hacer pie firme en la esperanza de la permanencia.

El historial entre ambos incluye apenas 11 partidos en Primera, de los cuales Independiente ganó cuatro; San Martín, tres; y los cuatro restantes terminaron en empate. El último, por la pasada Superliga, fue goleada del “Rojo”, 4 a 0.

San Lorenzo ante Newell´s

San Lorenzo, en busca de la nueva identidad que le quiere dar el DT Jorge Almirón, recibirá hoy a Newell’s Old Boys, en partido de la fecha 19 de la Superliga Argentina de Fútbol. El encuentro se desarrollará en el “Nuevo Gasómetro” a partir de las 17.10 y tendrá arbitraje de Fernando Espinoza.

El equipo “azulgrana” suma apenas 15 puntos y su último partido fue el empate sin goles ante Independiente, hace dos semanas: su compromiso con Colón de la fecha anterior quedó postergado por un cuadro febril que afectó a buena parte del plantel santafesino (se sospechó en principio de un caso de dengue pero fue descartado).

A falta de siete fechas para el cierre del certamen (ocho en su caso, por el citado partido pendiente), San Lorenzo ya no tiene posibilidades de alcanzar a los punteros (Racing y Defensa y Justicia acumulan 42), un dato que resume lo que le representó esta Superliga y las urgencias que lo empujan.

Newell’s, en tanto, tiene 21 unidades y sostiene las ilusiones de llegar a la zona de clasificación a la Sudamericana. Viene de empatar sin goles en el clásico rosarino ante Central, en otro choque que evidenció sus necesidades de mejorar el juego.

Rivales desde siempre (influyó, en este sentido, la buena relación que San Lorenzo mantiene con Central), el historial entre ambos es favorable a los de Boedo, con 60 victorias, 46 derrotas y 47 empates. Su último enfrentamiento fue en la Superliga pasada, en el Nuevo Gasómetro, triunfo azulgrana 1-0 (Rubén Botta).

En Paraná

Patronato de Entre Ríos, en zona de descenso, recibirá hoy a Aldosivi de Mar del Plata, que pugna por la clasificación a las copas, en un choque de realidades opuestas, también por la fecha 19ª de la Superliga Argentina de Fútbol.

El partido se jugará en el estadio “Presbítero Bartolomé Grella” de la ciudad de Paraná a partir de las 19.20, será controlado por Diego Ceballos y transmitido por TNT Sports.

Los entrerrianos están urgidos de la victoria para mantenerse en primera. La derrota ante Estudiantes significó un retroceso en ese objetivo y además dejó tres bajas: la lesión del defensor Agustín Sandoná y las suspensiones de los volantes Federico Bravo y Damián Lemos. Sus reemplazantes serían Matías Escudero, Pablo Ledesma y Gastón Gil Romero, respectivamente.

Aldosivi realiza una buena campaña con el noveno puesto y viene de un festejo con desahogo en el triunfo sobre la hora ante San Martín de San Juan. El “Tiburón” no contará con los defensores Emiliano Amor y Lucas Villalba quienes llegaron al límite de tarjetas amarillas y serían sustituidos por Jefferson Mena y Leonardo Sánchez.

Patronato y Aldosivi, viejos conocidos en la Primera “B” Nacional, se enfrentaron una vez en primera división con el empate 1 a 1 en Mar del Plata del 9 de diciembre de 2016.