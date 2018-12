Compró a Owen Blanco, "joya" del ascenso

Boca Juniors incorporó ayer a Owen Blanco, una "joya" del fútbol de Ascenso, quien tiene 16 años y ya sumó varios partidos en Primera División de Sportivo Italiano.

Según reconocieron fuentes vinculadas a la operación, el juvenil firmó un contrato por tres años y medio en una operación que le dejó a la institución de la Primera "C" un total de 2.224.000 pesos libres de impuestos.

Blanco, quien contó que muchos lo comparan con Ángel Di María, debutó en Primera con 15 años y llega al "xeneize" como una apuesta a futuro.

Si bien ya jugaba en la cuarta categoría de AFA, eso no le impidió haber sido convocado a la Selección Argentina Sub-17, que conducen Pablo Aimar y Diego Placente.

Hijo de Jorge Ariel Blanco, quien también jugara en Sportivo Italiano, el juvenil también estuvo en la órbita de Lanús y Estudiantes de La Plata, pero la pulseada terminó ganándola Boca.

Blanco hará la pretemporada con la reserva que dirige el linqueño Rolando Schiavi y luego se verá si juega en esa división o lo hace en alguna menor.

Consciente de este gran desafío, Owen Blanco hace diez días se entrena con un preparador físico particular con el objetivo de ganar masa muscular para no sentir tanto el roce físico.

Si Boca vende a Blanco siendo parte del plantel profesional, Italiano tiene el 20 por ciento sobre una futura transferencia - como derecho de formación- pero tendrá un tope a recibir de 1.250.000 dólares, una cifra más que importante para una institución del Ascenso.

Además, si el futbolista disputa diez o más partidos con 45 minutos en cancha en cada encuentro, el "xeneize" deberá pagarle a Italiano 50.000 de la moneda estadounidense.



Buen dinero por magallán, para el "Lobo"

Las ventas del defensor de Boca Lisandro Magallán al fútbol holandés y la del mediocampista de Independiente Maximiliano Meza a México, le reportaran a Gimnasia y Esgrima de La Plata más dos millones de dólares por tratarse de dos ex futbolistas de la institución, informaron fuentes dirigenciales.

En el caso de Magallán, tras el acuerdo entre Boca y Ajax de Holanda por la suma de 9 millones de euros, a la institución platense le corresponde cobrar unos 1,8 millones ya que es poseedor del 20% de la ficha, y además tiene derecho a un 4% adicional por Mecanismo de Solidaridad, al tratarse de una venta en el ámbito internacional.

De este modo, Gimnasia recibirá aproximadamente 2.100.000 euros (a los que habrá que deducir impuestos) por la venta del defensor central, de 25 años, que se fue del "Lobo" en 2012, cuando sólo había disputado 26 partidos en Primera División.

En cuanto a la venta de Maximiliano Meza a Rayados de Monterrey por 15 millones dólares, Gimnasia recibirá una cifra cercana a los 280 mil dólares, ya que si bien se trata de una transferencia en el plano internacional, no fue su único formador ya que llegó con edad de quinta división.

Así, Gimnasia arrancará 2019 con una buena noticia en el factor económico, en busca de equilibrar sus finanzas y a la espera de cerrar los refuerzos para lo que será un semestre donde tendrá que luchar por la permanencia.