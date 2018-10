Con cuatro partidos, arranca una nueva fecha del Campeonato "Clausura 2018"

Con cuatro partidos que prometen ser de lo mejor, hoy arrancará una nueva fecha del Torneo "Clausura 2018" que organiza la Liga Deportiva del Oeste; y que se completará mañana con dos encuentros.

En el marco de este certamen que pone en juego la Copa "Centenario del Club Origone", los equipos de la Zona "A" comenzarán a jugar hoy la tercera fecha con los siguientes choques: desde las 16, Defensa Argentina vs. Villa Belgrano se mediarán con el arbitraje de Pablo Fernández; y Hugo Demaro será el juez en el encuentro entre River Plate vs. Independiente que se jugará en cancha del Rojo. En la Zona "A", mañana completarán Deportivo Baigorrita ante Jorge Newbery.

Continuando con los partidos para hoy, en la Zona "B", desde las 16 se jugará la quinta fecha con los choques entre BAP vs. Ambos Mundos donde Rodrigo Felloga será el árbitro; y Rivadavia (L) vs. Sarmiento será dirigido por Jorge Barragán; mientras que mañana lunes completan Origone vs. Rivadavia (J).

Cómo sigue

Cabe recordar que Clausura 2018 se está disputando en dos grupos. De cara a lo próxima instancia, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.

Juegan los pibes

Hoy continuará desarrollándose una nueva fecha del Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2018 Copa "Ítalo Marone". La programación completa:

Hoy

BAP vs. A. Mundos

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Defensa vs. Villa

Predécima: 10.00

Novena: 11.00

Séptima: 12.00

Quinta: 13.15

Independiente (J) vs. River

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Rivadavia (L) vs. Sarmiento

Predécima: 10.30

Novena: 11.30

Séptima: 12.30

Quinta: 13.45

Mañana

Origone vs. Rivadavia (J)

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.00

Baigorrita vs. Newbery

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe recordar que en este Clausura 2018 no presentan categorías: Origone fútbol Club en séptima y sexta; y Deportivo Baigorrita en décima y sexta.

Inicio del torneo de fútbol femenino

Hoy, a las 10, en el Estadio "El Bosque" de Villa Belgrano se realizará el puntapié inicial del Torneo de Fútbol Femenino "Copa Banco Credicoop" que organiza la Liga Deportiva del Oeste. Tras el acto de apertura, el primer capítulo del certamen arrancará con tres partidos: a las 10.30 juegan Rivadavia (J) vs. Defensa; a las 12, Independiente (J) vs. Ambos Mundos; y a las 13.30, Villa Belgrano vs. Unnoba.