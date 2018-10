Juan Carlos Petraglia, por siempre en nuestro corazón

El Club Mariano Moreno despidió con una emotiva carta al ex jugador de la institución, Juan Carlos Petraglia. A continuación, el comunicado:

"Una profunda tristeza nos invadió en la mañana del lunes cuando nos informaban de la partida de Juan Carlos Petraglia. Criado en una de las familias más identificadas con Mariano Moreno, Juan Carlos fue jugador, directivo y permanente colaborador. Los cobradores de la cuota social siempre nos decían que había un socio vitalicio que igual quería pagar. Era él.

Fue uno de los privilegiados en ver a los mejores jugadores de la historia del club. Incluso, con su hermano Raúl, acompañó al equipo en toda la campaña del 81´ y 82´, cuando Moreno jugó en la elite del futbol argentino. Pero no dudaba al elegir su jugador preferido: Héctor “Chiche” Tablada.

La última semana que estuvo en Junín le avisamos que jugábamos contra Sarmiento, aunque sabíamos que no iba a poder ir a la cancha porque al otro día viajaba a Buenos Aires para seguir luchando contra esa maldita enfermedad. Sin embargo, poco antes de empezar el partido, apareció acompañado por uno de sus hijos, dando muestras de su integridad y de su amor por la Blanquinegra.

Siempre estaba en el club. La excusa podía ser cualquiera. Ir a ver a la Primera. Una cena. Acompañar a un nieto a la escuelita. Hasta los partidos del Sénior eran una razón para estar cerca de su querido club.

Juan Carlos siempre estaba en el club y lo seguirá estando. A partir de ayer, en el corazón de cada morenista".