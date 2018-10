Se viene una gran fecha en el torneo de Primera División

Entre domingo y el lunes se jugará una nueva fecha del Torneo de Primera División Clausura 2018 Copa "Centenario del Club Origone" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Desde la entidad madre del fútbol local confirmaron ayer que los seis partidos se jugarán entre domingo y lunes; y a partir de las 16 horas. Los equipos de la Zona "A" jugarán la tercera fecha que tendrá los siguientes choques: el domingo, Defensa Argentina vs. Villa Belgrano; y River Plate vs. Independiente (cancha de Independiente); mientras que el lunes completarán Deportivo Baigorrita ante Jorge Newbery.

En la Zona "B", el domingo se jugará la quinta fecha con los choques entre BAP vs. Ambos Mundos; y Rivadavia (L) vs. Sarmiento; y el lunes completarán Origone vs. Rivadavia (J).

Cabe recordar que Clausura 2018 se está disputando en dos grupos. De cara a lo próxima instancia, clasificarán los cuatro primeros de cada grupo para la siguiente instancia, la de cuartos de final del torneo, a jugarse en partidos de ida y vuelta. Y en la etapa que viene los cruces serán: el primero de la Zona “A” vs. cuarto de la “B”, Segundo de la “A” vs. tercero de la “B”; primero de la “B” vs. cuarto de la “A”; y segundo de la zona “B” vs. tercero del grupo “A”. Luego los ganadores se enfrentarán en semifinales y después se llevará a cabo la final, en ambos casos con partido y revancha.