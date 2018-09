"El resultado nos duele mucho porque nos empataron en el último minuto", dijo Delfino

El entrenador de Sarmiento, Iván Delfino, habló con la prensa al término del empate en uno que su equipo cosechó en el "Eva Perón" ante Central Córdoba (SdE). El DT expresó su bronca y reconoció que en líneas generales el partido no fue para nada bueno.

En el mano a mano con los periodistas, Delfino dijo: "El resultado nos duele mucho porque nos empataron en el último minuto. De todas maneras el partido no fue para nada bueno, pero a pesar de eso, las opciones más claras las tuvimos nosotros. Ellos tuvieron algunas situaciones pero no nos llegaron con claridad. Pero repito que en líneas generales el partido no fue nada bueno".

"Si hablamos de merecimientos creo que nos merecíamos la victoria, pero el fútbol es así. En un penal hoy nos empatan el partido y ahí la historia se acaba".

Además, consideró: "Hoy se enfrentaron dos equipos con experiencia y se dio un partido muy trabado, muy friccionado. Si hablamos de merecimientos creo que nos merecíamos la victoria pero el fútbol es así. En un penal hoy nos empatan el partido y ahí la historia se acaba".

Continuando con su análisis del partido, Delfino agregó: "Nosotros siempre trabajamos para mejorar. Hoy se dio un partido de pelotas largas, de buscar la diferencia en la segunda jugada. Creo que nosotros tuvimos dos o tres jugadas de peligro, convertimos una y erramos un penal".

"Cuando lo teníamos para liquidar no tuvimos la paciencia para hacerlo. No supimos aprovechar los espacios que nos regalaba el rival y nos terminan empatando con un penal, casi en el último minuto", remarcó para finalizar con sus declaraciones.