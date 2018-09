Se juega la segunda fecha del Clausura 2018

Hoy será una gran jornada para el fútbol de Junín. La pelota vuelve a rodar de la mano de la segunda fecha del Torneo de Primera División Clausura 2018 que organiza la Liga Deportiva del Oeste y que tiene en juego la Copa "Centenario de Origone Fútbol Club".

Los partidos de la máxima categoría que se jugarán hoy serán los siguientes:

Por la Zona "A", a las 15 se miden Baigorrita vs. Villa Belgrano (dirige Joel Rivero); a las 15.30 Jorge Newbery vs. Independiente (J) (Matías Bogado); y también a las 15.30, en cancha de BAP, juegan River Plate (J) vs. Defensa Argentina (Daniel Picca).

Por la Zona "B" jugarán, a las 14.30, Rivadavia (L) vs. Origone FC (Julio Morales); a las 15.30, en cancha de Defensa, Sarmiento vs. Mariano Moreno (Hugo Demaro); y a las 15.30, Rivadavia (J) vs. Ambos mundos (Juan Paniagua). Libre: BAP.

Se completa la segunda fecha del Torneo de inferiores

También se jugarán encuentros que completarán la segunda fecha del Torneo de Divisiones Inferiores Clausura 2018 Copa "Ítalo Marone".

Hoy

Rivadavia (L) vs. Origone

Novena: 10.30

Predécima: 11.30

Quinta: 12.30

Sarmiento vs. Moreno

(Cancha de Defensa)

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Rivadavia (J) vs. A. Mundos

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

Baigorrita vs. Villa

Séptima: 11.00

Novena: 12.15

Quinta: 13.15

Newbery vs. Independiente (J)

Séptima: 10.30

Novena: 11.45

Predécima: 12.45

Quinta: 13.45

River vs. Defensa

(Cancha de BAP)

Séptima: 10.00

Novena: 11.15

Predécima: 12.15

Quinta: 13.15

Cabe recordar que no presentan categorías, Origone en séptima y sexta; y Baigorrita en décima y sexta.