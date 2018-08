Alonso anunció su despedida de la F1

El piloto español Fernando Alonso, anunció este martes su despedida de la Fórmula 1 a partir de la próxima temporada mediante un video que difundió en su cuenta de Twitter.

A las 17 horas de España, justo el mismo número de temporadas que lleva en la máxima categoría, del día 14, el número que lleva su McLaren y que es el preferido del piloto español, el dos veces campeón del mundo dio por tierra a los rumores sobre su futuro y confirmó su salida de la categoría a la que llegó en 2001.

En un emotivo video en el que repasó su trayectoria deportiva y que tituló “Querida Fórmula 1”, Alonso indicó que es el momento de buscar nuevos rumbos. “Hoy tengo otros retos más grandes de los que me puedes ofrecer”, expresó el asturiano, que no dio indicios de cuáles son esos objetivos.

En un comunicado difundido por McLaren, Alonso explicó con más detalles su decisión. “Después de 17 fantásticos años en este gran deporte, ha llegado el momento de realizar un cambio. He disfrutado de cada minuto de esas increíbles temporadas y no tengo palabras para agradecer a la gente que ha contribuido a que sea tan especial”, expresó el español.

Zac Brown, director ejecutivo del equipo McLaren, lamentó la decisión, aunque dijo que la escudería acepta y estaba preparada para la resolución de Alonso.

“A todo el mundo le llega el momento de hacer un cambio y Fernando ha decidido que el suyo vendrá al final de esta temporada. Respetamos esta decisión, aunque creemos que está en el mejor momento de su carrera. Nuestro diálogo abierto con Fernando nos ha permitido estar preparados para esta eventualidad”, explicó Brown.

Alonso, de 37 años, debutó en la Fórmula 1 en 2001 con un Minardi y alcanzó la gloria deportiva en 2005 y 2006, con un bicampeonato del mundo a bordo de un Renault. Además compitió para McLaren en 2007, escudería a la que regresó en 2015, tras otras dos temporadas en Renault y cinco en Ferrari.