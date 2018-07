Messi y otros doce jugadores abandonaron la concentración de la selección argentina

El capitán de la Selección, Lionel Messi, y otros doce jugadores abandonaron ayer la concentración argentina, luego de caer el sábado en Octavos de Final del Mundial de Rusia 2018 ante Francia, confirmó el jefe de prensa de la Albiceleste.

La delegación había regresado de madrugada desde Kazán, y el cuerpo técnico liberó a los jugadores para iniciar sus vacaciones o retornar a sus lugares de residencia, principalmente los “europeos”.

De la misma manera que luego del encuentro ante Francia, Messi desembarcó en Barcelona y en silencio abandonó el aeropuerto, donde no había prensa ni hinchas esperándolo.

La “Pulga”, vestido con la ropa de la Selección, salió del aeropuerto por su cuenta, caminando, apenas con dos o tres personas siguiéndolo, que lo filmaron con su celular.

El rosarino, con la mirada fija y el gesto serio, siguió su ruta hasta la camioneta que lo esperaba en el estacionamiento, donde estaba su esposa Antonela Roccuzzo, que lo recibió con un beso antes de partir.

Messi siguió con el silencio público que adoptó luego del 4- 3 ante Francia y tendrá unos días de vacaciones antes de sumarse a la pretemporada con el equipo culé.

Willy Caballero, Cristian Ansaldi, Marcos Rojo, Éver Banega, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Nicolás Otamendi y Sergio Agüero también se marcharon antes que el resto de la delegación.

Los futbolistas que juegan en Europa decidieron irse cada uno por su lado “teniendo en cuenta las distancias” con sus respectivos destinos.

“El chárter con la delegación argentina partirá entre hoy por la noche y mañana a la mañana” rumbo a Buenos Aires, aseguró otro miembro de prensa a la agencia internacional AFP.

Se espera que en ese avión viajen los futbolistas que se desempeñan en la Superliga argentina, como Cristian Pavón, Maximiliano Meza, Enzo Pérez o Franco Armani, así como los jugadores que vayan a pasar allí sus vacaciones, hasta reincorporarse a sus clubes.

El recambio

Las esquirlas del cimbronazo que significó la eliminación de la Selección argentina del Mundial de Rusia 2018 aún siguen lacerando las heridas de los hinchas, pero el equipo tendrá en un futuro cercano la posibilidad de rearmar su estructura -con o sin Jorge Sampaoli- pensando en cómo continuar tras el cierre de ciclo de un grupo de jugadores.

Es que para el 2019 está prevista la Copa América en Brasil, y si bien aún restará resolverse si el casildense continuará o no en su cargo, la lista de jugadores que ya empiezan a asomar en el horizonte de la Selección, en la llamada “renovación”, está en marcha.

Sin Javier Mascherano ni Lucas Biglia, y probablemente Ángel Di María, otro que puede integrar esa lista es Gonzalo Higuaín, pero nada comunicó al respecto.

Lionel Messi no se pronunció aún si continuará vistiendo la camiseta argentina, más allá de que el hincha desea que siga, y Sergio “Kun” Agüero aclaró que si lo siguen citando, estará a las órdenes.

Pensando en una alternativa de Selección argentina para la Copa América Brasil 2019, el próximo torneo importante, y teniendo en cuenta a aquellos jugadores que quedaron fuera de la lista de 35 que Sampaoli había armado para Rusia 2018, hay varios nombres que pueden estar en la misma.

En el arco el puesto está algo más disputado, porque la edad no suele ser un impedimento certero, y si bien Sergio Romero no estuvo en Rusia porque lo desafectaron a último momento por lesión, es un jugador que sigue siendo convocable.

Renovación y actualidad

A los otros tres arqueros que llevó Sampaoli también: Franco Armani (River), Wilfredo Caballero (Chelsea) y Nahuel Guzmán (Tigres, México), y podría sumársele el joven Gerónimo Rulli, quien juega en la Real Sociedad.

Entre los defensores hay nombres que seguirán porque se ganaron su lugar dentro de este período como Nicolás Otamendi (M.City, Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda), Gabriel Mercado (Sevilla, España) y Marcos Rojo (M. United, Inglaterra), pero se podrán sumar aquellos que no estuvieron porque no se recuperaron de lesiones como Ramiro Funes Mori (Villarreal, España), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia) y Ezequiel Mammana (Zenit, Rusia).

En la consideración del técnico, previo al Mundial, estuvieron dos hombres de Independiente, Fabricio Bustos y Alan Franco, y un nombre que aparece como nuevo podría ser el de Juan Foyth, el ex zaguero de Estudiantes, actualmente en el fútbol francés.

En la zona de mediocampistas hay un poco más de variantes a la hora de pensar una “lista 2019”, con Giovani Lo Celso (PSG, Francia) -que de ser titular en la previa pasó a no jugar un minuto en Rusia 2018-, Maximiliano Meza (Independiente) y Marcos Acuña (Sp. Lisboa, Portugal), de los que tomaron parte de Rusia 2018.

Pero hay quienes piensan también en Fernando Gago (Boca), Franco Cervi, Santiago Ascacibar (Stuttgart, Alemania), Leandro Paredes (Zenit, Rusia), Emiliano Rigoni (Zenit, Rusia), Ricardo Centurión (Racing) y Matías Kranevitter (Zenit, Rusia).

En el rubro delanteros se destaca sin dudas el nombre de Mauro Icardi (Inter, Italia), quien con tiempo de preparación podrá ser el mismo goleador de la liga italiana tal vez, pero también hay que nombrar a Paulo Dybala (Juventus, Italia), que apenas sumó un puñado de minutos ante Croacia en este Mundial, Lautaro Martínez (Inter, Italia) y Cristian Pavón (Boca).

A estos nombres bien podría sumársele algún que otro jugador que surja en el siempre “semillero” del fútbol argentino, bastardeado en la última década y que, salvo aparición repentina, deberá esperar al menos seis años para recuperar una camada formada por un proyecto serio.

Siempre teniendo como objetivo final el Mundial de Qatar 2022, que aparece lejano en el tiempo pero para el que habrá que empezar a trabajar desde este momento y con un proceso sólido.