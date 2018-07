La octava fecha se disputa totalmente hoy

Debido al encuentro que por el mundial de fútbol Rusia 2018 jugó y perdió ayer la selección nacional, ante Francia, la dirigencia de la Liga Deportiva del Oeste dispuso que toda la fecha del campeonato "Apertura" 2018 "Carlos Carozza", se juegue hoy domingo.

El único invicto y actual puntero, Independiente de Junín, recibirá desde las 15.30 a Ambos Mundos, en choque barrial a iniciarse a las 15.30, con arbitraje de Jorge Barragán.

La programación completa, con los jueces designados, es la siguiente:

Desde las 15.15: B.A.P. vs. Origone FC de Agustín Roca, con arbitraje de Juan Carlos Del Fuego; River Plate vs. Jorge Newbery, con el contralor de Franco Calogero; y Sarmiento ante Rivadavia de Junín (en cancha de Defensa Argentina), siendo juez Joel Rivero.

Desde las 15.30: Rivadavia de Lincoln vs. Mariano Moreno, arbitrados por Rodrigo Felioga; e Independiente vs. Ambos Mundos, Jorge Barragán.

Completarán desde las 16, Villa Belgrano ante Defensa Argentina, en el estadio de Libertad y Suipacha, siendo árbitro Daniel Picca.