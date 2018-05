Buenos Aires al Pacífico: Nuevo presidente, el mismo proyecto

En diálogo exclusivo con Democracia, el flamante presidente de Buenos Aires al Pacífico (BAP), Hugo Herrera, habló de la actualidad de la institución, repasó los logros y anticipó los proyectos que se vienen.

Para Herrera ser el presidente de BAP tiene un significado especial, ya que su relación con el club tiene una historia larga. Arrancó jugando en las inferiores, supo defender los colores del "Ferroviario" en algunos partidos de primera división y hoy ocupa el lugar de presidente. A continuación, los extractos más importantes de la charla.

- ¿Cómo llega a la presidencia del Club BAP?

- En los últimos dos años ocupé la vicepresidencia, acompañé a Javier Pepa quien era el presidente y en la asamblea de este año me consultaron para ocupar la presidencia y acepté con mucho gusto. Desde lo dirigencial arranqué a trabajar hace cuatro años, y en el pasado, hace varios años, jugué al fútbol en las inferiores y también algunos partidos en primera división. Me gusta mucho estar en el club, formo parte también de una peña que tenemos y siempre traté de poner un granito de arena. Hoy la responsabilidad es otra. Siento mucha alegría y orgullo de ser el presidente.

- No en todos lados se da una continuidad en los proyectos dirigenciales.

- Es cierto, en nuestro caso, lo hablamos mucho con Javier Pepa, y él expresó su deseo de tener un descanso porque realmente el trabajo de un dirigente desgasta mucho. Esto no es fácil. Y Javier estuvo cuatro años. Después yo le pedí personalmente que siguiera estando, así que él ahora ocupa la vicepresidencia. De alguna manera hemos invertido los roles. En estos cuatro años que venimos trabajando se han hecho muchas obras que han marcado el crecimiento del club. La idea es mantener todo lo que se ha hecho y al mismo tiempo ir viendo la posibilidad de hacer algo más.

- ¿Qué proyectos tiene en carpeta?

- Hace muy poco tiempo que empezamos a trabajar, en principio la idea es mantener todo lo que se ha hecho. Se realizó el tapialado de todo el predio que era una obra muy grande para nosotros y la pudimos realizar gracias al aporte de los socios y de los eventos que hemos realizado; y también de gente que siempre nos está dando una mano. Haber cerrado el predio fue importante porque nos aportó más seguridad para todos los chicos que acuden todos los días al club. Arrancamos con esa obra en 2015 y por suerte pudimos terminarla. También un gran objetivo era instalar el sistema de riego en la cancha y lo pudimos lograr. En el natatorio instalamos el filtro que también era algo que nos hacía falta, sobre todo porque pudimos lograr un ahorro de energía considerable.

- Además del sacrificio de los dirigentes también hay que hacer un esfuerzo económico muy grande.

- No son las mejores épocas pero día a día hacemos lo mejor que podemos para mantener lo que hemos hecho y para tratar de proyectarnos. Siempre hay algo que hacer. Además no nos tenemos que olvidar de la parte deportiva. El año pasado, para el clausura, hemos armado un equipo interesante y hemos podido lograr el campeonato cuando el club estaba cumpliendo 125 años. Fue una alegría muy grande. Después nos quedamos un poquito en el nocturno y en el Federal "C" avanzamos hasta donde pudimos. Ahora, para el apertura estamos jugando con los chicos del club. La mayoría de ellos están haciendo sus primeras armas, así que tienen todo nuestro apoyo. Nuestro proyecto deportivo apunta a eso, a que nuestras divisiones formativas crezcan y que aporten jugadores para el plantel mayor. En las formativas está el futuro deportivo del club así que para nosotros es muy importante.

- ¿Cómo se trabaja en la administración de los fondos?

- Tenemos unos 400 socios que colaboran permanentemente. De ahí podemos pagar los servicios, sueldos y demás. También estamos continuamente haciendo polladas y eventos que nos sirven para recaudar. En estos tiempos no es fácil pero trabajamos mucho para seguir adelante. En las proyecciones que tenemos la idea para este año es cerrar la parte que da a la calle Yrigoyen. Ya estamos nivelando, queremos hacer una entrada nueva, una vereda y con todo eso mejoraríamos el ingreso. Esta obra le daría un mejor ingreso al club.

- Lo que quiera agregar.

- Agradecer a la gente que todos los días nos da su apoyo, que colabora con el club desinteresadamente y que gracias a ellos hemos podido lograr muchos avances.