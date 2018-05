El Verde arranca la semana de trabajo pensando en la revancha

Son horas de mucha presión para el plantel de Sarmiento que conduce el entrenador Iván Delfino. La historia no tiene vuelta atrás. Es que luego del empate del domingo, frente a Brown de Adrogué, al Verde se le terminaron las especulaciones y ahora deberá ganar o ganar para pasar a la final del reducido de la B Nacional que otorga el segundo ascenso a la Superliga.

La revancha contra Brown se jugará el domingo, a las 14.35, en Adrogué y con el arbitraje de Pablo Echavarría. De cara a este choque, a partir de hoy el DT Iván Delfino comenzará a analizar el equipo titular que saldrá a la cancha para jugar un partido determinante, esos de vida o muerte.

La buena actuación de Sergio Quiroga en el segundo tiempo del encuentro de ida hace suponer que el "Checho" tiene alguna chance de estar desde el arranque. También habrá que ver la situación del delantero Nicolás Miracco, quien sigue con una licencia especial por el fallecimiento de su hija recién nacida.

Está claro que el Verde necesita salir a ganar y por eso se espera que el entrenador presente un equipo ofensivo. Los primeros datos certeros sobre el once titular recién se conocerán en los ensayos de fútbol que Delfino acostumbra a realizar los miércoles y jueves de cada semana.





La polémica por el barra de Brown

El barra de Brown de Adrogué detenido en el "Eva Perón" abrió la polémica sobre si Sarmiento debe pedir los puntos o no del partido. El caso aún no tiene grandes novedades, pero sí son muchos los socios del Verde que le exigen a la dirigencia hacer el reclamo formal.

El pedido de los socios no es descabellado si se tiene en cuenta que el equipo visitante violó una normativa aprobada por la AFA y dentro de la sanción está previsto la "pérdida de partido, deducción en la tabla de posiciones hasta seis puntos".