El arquero Fernando Pellegrino aceptó el mano a mano con Democracia para expresar sus sensaciones de cara al inicio de las semifinales.



- ¿Cómo te preparás para los primeros 90 minutos frente a Brown (A)?

- Bien, muy confiado en el equipo porque siento que hemos respondido en momentos duros. Hubo partidos en los que no podíamos fallar y no lo hicimos. Eso es importante, la gente lo sabe y nosotros también lo sabemos. No muchos apostaban por este equipo y hoy estamos jugando las semifinales del reducido. Disfrutamos estar en esta instancia pero sabiendo que la responsabilidad y el compromiso sigue siendo muy grande.

- ¿Qué crees que pasó en el equipo para que deje de pelear el descenso y se enfoque en pelear por un ascenso?

- Un poco tiene que ver la clase de torneo que hemos jugado. No tengo dudas. Cuando jugamos con Agropecuario de local todavía estábamos en descenso directo. Increíblemente eso fue hace muy poco. Pero lo cierto es que el equipo mejoró, tuvo una racha muy positiva, mostró jerarquía, logró resultados y pudimos salir adelante. Cuando tuvimos que ganar lo hicimos. La gente de Sarmiento hoy no piensa en el descenso y eso es algo positivo. Cuando dejamos de pensar en eso el equipo lo sintió, se soltó y siguió creciendo.

- ¿Para el ánimo del plantel sirve la manera en la que se llegó hasta acá?

- Es importante haber pasado el partido contra Instituto, sufrimos bastante pero logramos pasar. En esta instancia los resultados se van a dar por la confianza, por la concentración y no tanto por el juego. Al hincha si le preguntas si prefiere jugar bien o ganar en esta instancia te va a responder que quiere ganar. Nosotros queremos lo mismo.

- ¿Qué análisis hacés del rival?

- Es un buen equipo, lógicamente por algo llegó hasta esta instancia. Cuando los enfrentamos considero que no merecíamos perder (Fue 2 a 1). Ellos nos convirtieron en el último minuto y lamentablemente nos volvimos con las manos vacías. En ese partido ellos no hicieron mucho y nosotros habíamos generado una gran cantidad de situaciones. En este instancia veremos el partido que se nos presenta, nosotros tenemos la obligación de ganar y vamos a tratar de ir en busca de eso.

- Fue una semana especial.

- Sí, la verdad que pasaron cosas extrafutbolísticas. Muy distintas claro. Lo de Nicolás, él ya sabe que tiene todo nuestro apoyo y lamentamos mucho lo que le pasó. Mucho más no se puede decir ante un hecho tan inesperado y triste. Después también es cierto que la lluvia nos complicó un poco sobre todo para hacer fútbol. Pero bueno, acá no hay excusas. Creo que en el plantel hay una confianza silenciosa, nadie habla de nosotros y eso nos transmite cierta tranquilidad.

- ¿Cómo estás desde lo personal?

- A mi edad estos son partidos que se disfrutan bastante. Yo vine al club con este objetivo, el de pelear por un ascenso y eso es lo que estamos haciendo. Es cierto que en una parte del torneo estuvimos mirando la tabla de abajo, pero bueno, pudimos salir y hoy la realidad es otra. Se enderezó el barco y hoy estamos en una situación que todos queríamos estar.

- ¿Sentís una relación de amor y odio con el hincha?

- Hubo un partido donde escuché silbidos, pero bueno, uno debe hacerse cargo también de la situación. A veces, ante un rendimiento colectivo bajo, la gente puede individualizar la bronca. La verdad es que no lo tomo como algo personal sino como circunstancias del partido. Seguramente no es la primera vez ni la última que le reprochan algo a un arquero. Este es mi trabajo y lo intento hacer de la manera más profesional posible.

- ¿Sentís que se puede dar el ascenso?

- Me acuesto todas las noches pensando en jugar la final por el ascenso. Todas las noches estoy pensando en eso. Cuando las cosas se alinean hay más chances. Hoy siento que estamos muy bien, concentrados en dar lo mejor.