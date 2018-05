Mundial: lista de 35 preseleccionados será presentada oficialmente el lunes

El próximo lunes 14 se despejarán todas las dudas. Es que ese día Jorge Sampaoli dará a conocer la preselección de 35 jugadores de cara al Mundial de Rusia, tal como lo estipula la Fifa. Más allá de que la semana que viene comenzarán a llegar algunos jugadores que terminaron sus ligas y que comenzarán a trabajar en al predio (como Tagliafico o el Kun Agüero), la actividad oficial arrancará el lunes 21. Ahí se dará inicio a los entrenamientos en Ezeiza y, en principio, la planificación del entrenador es hacerlo con los 23 que integrarán la lista definitiva, con un nuevo corte mediante.

Ya está claro puertas adentro el panorama de lo que ocurrirá el jueves 17 de mayo, cuando el técnico entregue los 23 convocados.

Habría tres caras del fútbol local entre los que comenzarán a entrenar el viernes 18 de mayo con el plantel definitivo: Cristian Pavón, Ricardo Centurión y Franco Armani. Es decir, serán los representantes de la Superliga Argentina en Rusia. Más allá de que parece número puesto, el arquero de River deberá estar atento a la comunicación oficial del entrenador ya que pelea mano a mano con Nahuel Guzmán su presencia en el listado y el arquero de Tigres de México todavía no fue notificado sobre su ausencia en Rusia. ¿Los otros dos arqueros? Sergio Romero y Wilfredo Caballero.

En la línea de fondo el DT tomará una determinación que será clave para la inclusión de Lucas Biglia, ya que Javier Mascherano será considerado inicialmente defensor y permitirá un futbolista más en el mismo puesto que el del Milan. Ante esto, virtualmente tendrá tres opciones distintas para el mediocampista de contención.

Los laterales serán Gabriel Mercado, Eduardo Salvio, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico; mientras que el grupo de marcadores centrales se completará con las irrupciones de Nicolás Otamendi, Federico Fazio y Marcos Rojo. El defensor del Manchester United le ganará la pulseada a Ramiro Funes Mori, que si bien será parte de los 35, no tendrá la potencia suficiente para meterse entre los que viajarán a Rusia, ya que acumuló menos de 70 minutos de fútbol oficial en el Everton durante esta recta final de la Premier.

Lucas Biglia será seguido de cerca hasta último minuto, pero su veloz recuperación le permitió disipar las dudas que se habían generado tras su fractura en las vértebras lumbares.

Con el detalle del Jefecito aportando su doble rol, el que parece ir ganando la batalla final en este sector es Guido Pizarro. La sorpresa en la nómina de 35 sería la inclusión de Rodrigo Battaglia y la ausencia de Matías Kranevitter, quien lucía como gran candidato a sacar pasaje a Rusia.

La creación de juego se diagramará con las presencias de Éver Banega y Giovani Lo Celso, quedando fuera en este contexto Leandro Paredes.

Sin dudas que el nombre rutilante en este sector será el de Ricardo Centurión, que si bien nunca jugó en la Selección argentina, terminó captando la atención del entrenador ante la falta de opciones por el sector izquierdo del tridente ofensivo. Consiguió el pasaje para ser el primer reemplazante de Ángel Di María, por encima de Maximiliano Meza y Diego Perotti.

La otra novedad se dará con la inclusión de Paulo Dybala, quien no juega para Argentina desde el duelo con Venezuela por Eliminatorias en septiembre del 2017, pero finalmente viajará como alternativa de Lionel Messi gracias a su eximio nivel en Juventus.

En el tercer escalafón podrían incluirse las presencias de Manuel Lanzini y Cristian Pavón.

Completan los de la vieja guardia: Messi, Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.