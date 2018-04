Sarmiento se prepara para un partido trascendental

Tras el empate frente a Atlético Rafaela, el plantel de Sarmiento comenzará hoy con los entrenamientos de cara un partido que definirá el futuro. Por la fecha 25, última del Campeonato de la B Nacional, el equipo de Iván Delfino se jugará el pase al reducido cuando el lunes, a las 15.30, visite a Boca Unidos de Corrientes.

Si el Verde gana la historia tendrá un final feliz ya que Sarmiento habrá logrado la clasificación. El empate o la derrota generan el nerviosísimo porque habrá que esperar el resultado de otros encuentros para conocer el futuro.

De esta manera, está claro que el equipo de nuestra ciudad tendrá una semana brava, de mucho trabajo y concentración. Y no es para menos porque en 90 minutos, Delfino y sus muchachos pondrán en juego el trabajo realizado hasta ahora.



El lunes se define el primer ascenso

El torneo de la Primera B Nacional tendrá una de las definiciones más ajustadas de los últimos años. Con la derrota de Aldosivi frente a Riestra, Almagro quedó como único puntero, San Martín segundo, un punto por debajo, y el Tiburón en la tercera posición.

La última fecha se jugará completamente el lunes 30 de abril a las 15.30. Almagro viajará a Puerto Madryn para visitar a Guillermo Brown. Es el único que depende de sí mismo, por lo que un triunfo lo pondrá nuevamente en Primera División luego de 13 años.

San Martín tiene que salir a ganar sí o sí ante Brown de Adrogué, en Buenos Aires. Además, el Santo deberá esperar que el equipo de Madryn le dé una mano, empatando o ganándole a Almagro. En caso de empatar el equipo de Rubén Forestello y de perder el de Sebastián Bataglia, habrá igualdad de puntos y partido desempate en cancha neutral entre ambos.





​​​​​​​Aldosivi quedó más relegado. Los de Mar del Plata le tienen que ganar en la última fecha a Estudiantes de San Luis en La Feliz y esperar una derrota de Almagro y, al menos, un empate de San Martín. En cualquiera de los casos posibles de igualdad, habrá partido desempate.

Por cómo quedaron acomodados en la tabla, no puede haber triple empate. Posiciones: Almagro 40 puntos, San Martín 39 pts. y Aldosivi 38 pts.

Partidos y árbitros de la última fecha

La Comisión Arbitral de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) designó ayer al juez Fernando Echenique para dirigir al puntero Almagro, que jugará de visitante frente Guillermo Brown de Puerto Madryn, por la última fecha del torneo de Primera B Nacional.

Los árbitros correspondientes para la vigesimoquinta jornada, a jugarse el próximo lunes 30, a partir de las 15.30, son los siguientes:

Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Juventud Unida de Gualeguaychú, Pablo Echavarría; Aldosivi de Mar del Plata vs. Sportivo Estudiantes de San Luis, Pablo Dóvalo; All Boys vs. Deportivo. Riestra, Juan Pablo Pompei; Atlético Rafaela vs. Villa Dálmine, Fabricio Llobet; Boca Unidos de Corrientes vs. Sarmiento de Junín, Nazareno Arasa; Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán, Federico Beligoy; Deportivo Morón vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Ramiro López; Ferro Carril Oeste vs. Nueva Chicago, Julio Barraza; Flandria vs. Instituto de Córdoba, José Carreras; Guillermo Brown de Puerto Madryn vs. Almagro, Fernando Echenique; Independiente Rivadavia de Mendoza vs. Ramón Santamarina, Luis Lobo Medina; y Atlético Mitre de Santiago del Estero vs. Los Andes, Lucas Comesaña.