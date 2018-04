“Estoy para jugar con Palmeiras, pero depende de Guillermo”

El delantero de Boca Juniors Ramón Wanchope Ábila, autor de un doblete en la victoria del sábado ante Newell’s en La Bombonera, se puso ayer a disposición del DT Guillermo Barros Schelotto para el trascendental partido de mañana ante Palmeiras de Brasil por la Copa Libertadores.

“Estoy para jugar pero dependerá de Guillermo. Y si tengo que estar en el banco no hay problemas. No es lo mismo estar de suplente en otro club que en este”, explicó durante una rueda de prensa que brindó en Casa Amarilla.

“Con Palmeiras es un partido que tenemos que ir a buscarlo de entrada y tratar de hacer sentir la localía. Es importante pero no decisivo”, asumió.

Disputadas tres fechas, Boca ocupa el segundo puesto en el Grupo H con cinco puntos y Palmeiras es el líder con siete. Más atrás se ubican Junior de Barranquilla con tres y Alianza Lima con uno.

Además, Wanchope hizo referencia a su doblete contra Newell’s: “Convertir es lo que a uno lo pone feliz y da tranquilidad, pero hay otras funciones que debo hacer. Uno se va feliz si Boca gana, claro. Pero los goles te hacen estar sin discusiones en el equipo. Ojalá siga esta racha, y yo siga jugando... Quiero seguir generando confianza en la gente y en mis compañeros”, dijo.

Por último, el nueve señaló: “Sé que tengo que trabajar y esforzarme para estar al 100%. Este es un club que exige y nos estamos jugando cosas importantes. Los goles dan más confianza, sí, pero trabajé para poder contribuir con el equipo, y volver a la victoria nos da tranquilidad, eso es bueno. Porque volvimos a demostrar en los momentos que más se necesita”.