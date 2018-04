River Plate de Junín: Gran apuesta a las divisiones formativas

La gestión de Fernando Graffigna al frente del Club River Plate de Junín cumplirá en mayo un año. En ese marco, el presidente de La Loba habló del trabajo realizado y contó los proyectos que se vienen para lo que resta del año.

- ¿Qué balance realiza de este primer año de gestión?

- En realidad lo nuestro es una continuidad de lo que se venía realizando porque la mayoría de nosotros estamos en la gestión anterior que encabezaba Ariel Allende. De hecho yo fui vicepresidente. De todas maneras es cierto que cada presidente tiene su impronta o una forma de trabajar distinta. Pero el criterio de lo que queremos para el club es el mismo.

- ¿Cuáles son esos ejes de trabajo?

- Apuntamos principalmente a las categorías formativas. Invertimos muchísimo tiempo y dinero en las inferiores, tratando de tener los mejores entrenadores y profesores. Tratamos de estar en todos los detalles, por ejemplo ahora tenemos entrenadores de arqueros. Desde hace un tiempo que nuestra apuesta son las inferiores. Y esta apuesta viene dando frutos, porque hoy en día tenemos casi cien chicos en la escuelita; y otros doscientos en el resto de las categorías. Es decir que en total tenemos trescientos chicos. Y además del número, que es importante, también hemos mejorado muchísimo el rendimiento. Somos protagonistas en los torneos. Así que muy contentos.

- También el municipio le cedió al club un terreno (está ubicado en Posadas, pasando Circunvalación y tiene unos 140 metros de largo por 90 de ancho) ¿Cómo viene ese proyecto?

- Hemos podido avanzar bastante, ya hemos finalizado los trabajos de nivelación, está el alambrado olímpico y ahora estamos por colocar los arcos. Según nuestros cálculos, en un mes y medio calculamos que vamos a estar entrenando ahí. Sinceramente estamos necesitando el lugar, sobre todo por el gran número de chicos. Hoy por hoy estamos entrenando solamente en nuestra cancha y a veces necesita un descanso. Pero bueno, por el momento nos arreglamos. Por suerte, a nivel infraestructura, hoy el club nos está quedando chico.

- ¿Cómo está el club desde lo financiero?

- El equipo de profesionales que hoy tenemos trabajando en las divisiones inferiores y también en las categorías mayores nos demanda un dinero importante. Nos gustaría estar proyectando muchas obras pero la realidad es que decidimos enfocarnos en que a los chicos no les falta nada y que entrenen de la mejor manera. Por suerte eso se logró. Después destinamos un dinero para avanzar en el predio y el resto es para cubrir los gastos fijos del club. De todas maneras siempre es difícil. Los tarifazos en la luz, como a todos los clubes, nos afectan. Nosotros durante el verano hemos realizado varios torneos nocturnos, la luz ha estado siempre prendida, así que te imaginarás el consumo. Pero bueno, si lo hacemos es porque consideramos que es positivo.

- ¿Cómo trabajan con los socios?

- Hay meses que se complica el tema de la cobrabilidad porque la situación no es la mejor. Hoy en día tenemos unos 400 socios. Y cuando a alguna familia se le complica para pagar tratamos de que los chicos no sean los perjudicados. Nosotros somos un club de barrio y no está dentro de nuestras políticas cerrarle las puertas a nadie, todo lo contrario. Nosotros tratamos de cobrar pero cuando no se puede seguimos para adelante igual.



- ¿Cuáles son los objetivos para este año?

- Principalmente queremos acondicionar el predio para que los chicos empiecen a practicar ahí. Una vez que logremos eso queremos mejorar el campo de juego de la cancha principal y también tenemos en carpeta hacer una pequeña tribuna. También tenemos un proyecto para mejorar los vestuarios. Pero principalmente queremos terminar los trabajos en el predio, eso nos daría un salto de calidad importante y sobre todo generaríamos mayores comodidades para los chicos.