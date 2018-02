“Con San Lorenzo será un partido abierto y de ida y vuelta”

Como es habitual en cada viernes, Guillermo Barros Schelotto, el entrenador de Boca Juniors, se sentó en la sala de conferencia de prensa que posee el Xeneize para contar de los pormenores de su conjunto, que lidera la Superliga del fútbol argentino y enfrenta mañana a las 19.15 a San Lorenzo, el escolta del certamen.

Acerca de los once, hay una sola duda: el ingreso, o no, de Pablo Pérez. “Lo vamos a confirmar mañana (por hoy), que terminamos la semana de entrenamiento y teniendo en cuenta que Pablo entrenó desde el miércoles con el grupo y lo hizo bien. Veremos si va a arrancar o no”, comentó el Mellizo. El once titular sería entonces: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Barrios, Nández, Pérez o Bou; Cristian Pavón, Carlos Tévez, Edwin Cardona.

Sobre la posibilidad de que Tevez juegue como nueve si es que regresa Pérez y deja el equipo Bou, consideró el entrenador que “circunstancialmente es una opción porque conoce el puesto. De hecho cuando fuimos compañeros él jugaba de nueve”. Por otro lado, apuntó "nosotros vamos a jugar como siempre este domingo. Sabemos de la necesidad de San Lorenzo de acortar la diferencia. Será un partido de ida y vuelta y creemos que eso nos dará más oportunidades en ofensiva”.

Consultado por el pase de Gustavo Gómez, el zaguero central del Milán por el cual el Xeneize negoció hasta último momento, el DT dijo que se "tomó la determinación de no seguir negociando con el Milán". "Habíamos hablado de Gómez pero estamos bien con Vergini y Heredia. Vergini tiene experiencia y ha jugado bien, jugó mucho cuando salimos campeones. Heredia puede dar mucho a Boca. Hace 15 o 20 años le tocó jugar a Nicolás Burdisso y se afianzó", explicó el entrenador.

Ante la consulta acerca de un posible cambio de sede para la Supercopa Argentina ante River, Barros Schelotto dijo: "Nosotros debemos preparar el partido. El que defina el estadio debe ser la organización y jugaremos sobre cualquier campo de juego. Ojalá que el que la organización elija, sea un lujo".