“El equipo saldrá a ganar” avisó el Mellizo

El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, confirmó ayer a Walter Bou como el reemplazante del lesionado Darío Benedetto en la visita a Rosario Central, mañana, donde defenderá la punta de la Superliga. Allí buscará recuperarse del “cachetazo” que significó la derrota frente a Racing.

“Perder te hace repensar y viene bien un cachetazo a tiempo. El equipo no está relajado y va a salir a ganar en Rosario”, avisó Barros Schelotto, en conferencia de prensa, tras la práctica matutina de ayer.

Si bien evitó confirmar el once inicial hasta esperar el entrenamiento de hoy, el DT Xeneize adelantó que “no va a haber muchos cambios que la gente no espere”.

“El titular va a ser Bou, vamos a recuperar a (Edwin) Cardona, (Gino) Peruzzi va a reemplazar a Jara, pero mañana lo vamos a terminar de definir”, explicó.

Tras la caída frente a Racing, Boca quedó con seis puntos de ventaja sobre los escoltas San Lorenzo y Unión de Santa Fe, por lo que para Barros Schelotto, la Superliga “sigue abierta y muy pareja”.

“Es un campeonato que está abierto, muy parejo. Quizás nosotros sacamos una diferencia pero no hay nada definido. Es una locura pensar que el torneo está definido. La experiencia como futbolista o DT ratifican esto, y me apoya más lo que pasó el otro día con Racing. Dentro del año inevitablemente te pueden pasar lesiones, expulsiones, y esas son chances que los demás tienen de alcanzarte. Ese emparejamiento en algún momento va a llegar, por lo que nosotros tenemos que tratar de que cualquier cosa que suceda nos empeore nuestro trabajo", sostuvo.