Newbery juega hoy por la permanencia

Hoy, desde las 17, Jorge Newbery recibe a Adip de La Plata para jugar una verdadera final. El equipo de Marcelo Messina irá en busca de una victoria que le permita lograr el objetivo de quedarse en el Federal B. El encuentro corresponde a la fecha 18 y será arbitrado por Fernando Darío López, oriundo de Arrecifes.

Sin dudas que para el Aviador (13 puntos) será un partido determinante. Si el conjunto de nuestra ciudad logra una victoria no dependerá de nada ni nadie para festejar la permanencia. Si pierde o empata tendrá que aguardar el resultado de los encuentros que estarán disputando, en el mismo día y horario, Everton de La Plata (11 puntos) vs. Independiente de Chivilcoy (38); y El Linqueño (14) vs. Viamonte Fútbol Club (18).

Cabe recordar que el equipo que finalice en la última colocación descenderá directamente al Federal C. En caso de igualdad de puntos, habrá un partido para desempatar.