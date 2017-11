Jorge Newbery venció a Rivadavia de Lincoln

Tras un intenso partido, que fue dado por concluído cuando restaban un par de minutos (por corte de luz en la zona del estadio), Jorge Newbery de Junín venció anoche 2 a 1 a Rivadavia de Lincoln, en partido que completó la undécima fecha del campeonato "Clausura 2017" de fútbol "Copa Level 10 - Dos Pasiones" que organiza la Liga Deportiva del Oeste.

Fue un cotejo de ida y vuelta, con muchas emociones ante ambas vallas y buen fútbol por parte de los dos elencos. Abrió la cuenta Santiago Inchauspe, para los locales, a los 31´ de la etapa de ida, resultado con el cual se fueron al descanso.



En el complemento, tras mucho buscar, llegó al empate Rivadavia, por intermedio del ingresado Teo Lamas (a los 31´), pero otro que saltó a la cancha en el complemento, el delantero de los del Pueblo Nuevo, Agustín Sospicio (JN), le dio la victoria a Jorge Newbery a los 40´, destacándose que cuando se jugaba tiempo de descuento, el juez dio por finalizado el match, con el acuerdo de los dirigentes de ambas entidades, por el corte de luz que afectó a la zona del estadio de los "aviadores", sito en Lavalle y Maipú.

Recordemos que en el marco de la fecha 11ª, estos habían sido los resultados de los otros encuentros:

Independiente 1 vs. B.A.P. 2; Ambos Mundos 1 vs. River Plate 3; Deportivo Baigorrita 0 vs. Villa Belgrano 2; Sarmiento 2 vs. Rivadavia de Junín 0; y Origone 1 vs. Mariano Moreno 2.