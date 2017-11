FPT: Paladino apuntó a Zannini, Máximo y CFK

El ex coordinador del programa Fútbol para Todos, Pablo Paladino, se despegó ayer de la acusación que hizo el ex CEO de Torneos y Competencias, Alejandro Burzaco, de haber recibido coimas por u$s4 millones junto con Jorge Delhon, quien se suicidó en la noche del martes (ver aparte).

Paladino lamentó la fatal decisión de su amigo y le apuntó al “delincuente de Burzaco”, quien contó que les pagó 4 millones de dólares en concepto de coima.

Contó que Burzaco se transformó en “el hombre fuerte del fútbol argentino” y que “de la mano de Julio Grondona (fallecido titular de la AFA y vicepresidente de la Fifa) se sienta en los sillones más importantes del Gobierno argentino”.

Y especificó: “(Carlos) Zannini, Máximo y Cristina Kirchner, eran los que se sentaban con Grondona y discutían. Jamás nosotros discutíamos las cuestiones operativas que tenían que ver con los horarios de los partidos”.

Paladino es uno de los exfuncionarios que quedó en la mira luego de que Burzaco confesara ante un tribunal de los Estados Unidos que pagó coimas a los responsables del FPT. Ayer amplió sus declaraciones (ver aparte).

De acuerdo a las declaraciones del ex CEO de Torneos, Paladino y Jorge Delhon cobraron USD4 millones para facilitar el ingreso de la TV privada a las transmisiones de los partidos de fútbol.

En su primera defensa pública, el Paladino aseguró que esos dichos son “un manotazo de ahogado de un delincuente que busca mejorar su situación procesal” días antes de conocer su condena. “Evidentemente, Burzaco tiene un acuerdo con alguien para ensuciar el Fútbol para Todos, el concepto, la matriz. Lo llaman a declarar en una causa por compra de derechos de mundiales y copas américas, en una causa que se circunscribe a dirigentes de Fifa y de Conmebol, y este hombre sale a hacer esta declaración; está claro que responde a alguien”, argumentó. En su defensa, Paladino dijo que el programa FpT no manejaba recursos financieros, sólo instrumentaba todo lo necesario para transmitir los partidos.

Paladino fue además una de las últimas personas que habló con el otro ex funcionario señalado por Burzaco, Jorge Delhon. En ese diálogo -contó- el abogado fallecido le dijo: “Viste, ‘Pala’, lo que dijo este hombre, ¿cómo puedo estar involucrado yo en todo esto?”.