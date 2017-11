Se viene una gran fecha del Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste

El Torneo Clausura 2017 que organiza la Liga Deportiva del Oeste ingresa en su etapa de definiciones. A sólo tres fechas para el final de la primera ronda, serán siete los equipos que pasarán a la próxima instancia. El desenlace es apasionante.

Mañana domingo, la fecha 11 se jugará casi en su totalidad. A partir de las 16, se enfrentarán: Sarmiento vs. Rivadavia de Junín (en Ciudad Deportiva); Origone Fútbol Club vs. Mariano Moreno; Deportivo Baigorrita vs. Villa Belgrano; Independiente de Junín vs. BAP; y Ambos Mundos vs. River Plate de Junín.

Por la misma fecha, el miércoles, a las 21, cierran Jorge Newbery vs. Rivadavia de Lincoln. Libre quedará el Club Defensa Argentina, único puntero que tiene el certamen.

La definición

En esta primera etapa, a disputarse en trece fechas, accederán a la siguiente ronda los primeros siete equipos. A igual cantidad de puntos, pasará el que venció en el partido entre sí y en el caso de que hayan empatado se definirá por mayor ventaja de goles.

Luego, en el grupo de los siete clasificados (del 1° al 7° de la tabla), el primero de ellos esperará una ronda y el resto se enfrentarán en los play off, a un solo partido, de la siguiente manera: el segundo con el séptimo, el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto. Los tres ganadores, más el equipo que esperó, jugarán las semifinales.

Últimas dos

Partidos de la fecha 12: Defensa vs. Sarmiento; Rivadavia de Junín vs. Newbery; Rivadavia de Lincoln vs. Deportivo Baigorrita; Villa Belgrano vs. Origone; Mariano Moreno vs. Independiente (J); y BAP vs. Ambos Mundos.

Partidos de la fecha 13: River Plate (J) vs. BAP; Ambos Mundos vs. Mariano Moreno; Independiente (J) vs. Villa Belgrano; Origone vs. Rivadavia de Lincoln; Deportivo Baigorrita vs. Rivadavia de Junín; y Newbery vs. Defensa.

Arranca la fecha 11 en inferiores

Hoy

Sarmiento vs. Rivadavia (J)

(en Ciudad Deportiva)

Décima: 10.00

Octava: 11.00

Sexta: 12.00

Cuarta: 13.15

Origone vs. Moreno

Décima: 16.16

Sexta: 15.15

Cuarta: 12.30

Baigorrita vs. Villa

Décima: 17.15

Octava: 16.15

Sexta: 15.15

Cuarta: 12.30

Newbery vs. Rivadavia (L)

Décima: 17.15

Octava: 16.15

Sexta: 15.15

Cuarta: 12.30

Independiente vs. BAP

Décima: 17.15

Octava: 16.15

Sexta: 15.15

Cuarta: 12.30

A. Mundos vs. River

Décima: 17.15

Octava: 16.15

Sexta: 15.15

Cuarta: 12.30

Mañana

Sarmiento vs. Rivadavia (J)

(Ciudad Deportiva)

Predécima: 11.30

Novena: 12.30

Séptima: 13.30

Quinta: 14.15

Origone vs. Moreno

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.15

Baigorrita vs. Villa

Predécima: 12.00

Novena: 13.00

Quinta: 14.15

Newbery vs. Rivadavia (L)

Predécima: 14.00

Novena: 13.00

Séptima: 12.00

Quinta: 10.30

Independiente vs. BAP

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

A. Mundos vs. River

Predécima: 11.00

Novena: 12.00

Séptima: 13.00

Quinta: 14.15

Cabe recordar que no presentan categorías: Origone, en séptima y octava; y Baigorrita, en séptima.