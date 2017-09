JORGE SAMPAOLI

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, aseguró que es difícil sacarle la “Messi-dependencia” a un equipo integrado por el astro argentino en la previa del encuentro ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

“Es difícil sacar la ‘Messi-dependencia’ a un equipo donde este presente Leo, es el mejor jugador del mundo y es nuestra obligación como cuerpo técnico que le lleguen más balones que al resto, porque es el que puede definir una jugada y hay que encontrarlo en el momento en que pueda desarrollar su mejor juego” sostuvo el entrenador en conferencia de prensa post entrenamiento en el predio de Ezeiza de la AFA.

Y en cuanto al crack de Barcelona de España, añadió: “Tenemos al mejor jugador del mundo totalmente involucrado para que Argentina juegue el mundial y así será hasta último momento”. En cuanto al equipo que alineará hoy, el técnico evitó confirmar los titulares pero dejó en claro su idea al respecto y explicó: “No me gusta contar solo con once futbolistas, eso atenta contra otros que pasan un buen momento ya que la idea es contar con un abanico de muchos jugadores preparados”.

Y en el mismo sentido agregó: “Es importante establecer una forma e estilo de juego y tener jugadores que la puedan desarrollar, no soy de la idea de tener un once definido, si tener sociedades pero convocando jugadores por la actualidad futbolística”.